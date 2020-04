Výskum odhalil, ktorých ľudí koronavírus napáda viac: Vedci vysvetlili prečo

Výskum zverejnený v pondelok v týždennej správe CDC o chorobnosti a úmrtnosti zistil, že koronavírus viac postihuje chlapcov a mladých mužov než ženy. Týka sa to aj dojčiat. 57 percent nakazených z viac ako 2572 prípadov bolo mužského pohlavia, od novorodencov až po tínedžerov do 18 rokov. Štúdia však naznačila, že rodičia by sa nemali obávať, že ich mužskí potomkovia vážne ochorejú na COVID-19. Riziko u malých detí aj naďalej zostáva pomerne nízke. Čo presne teda môže viesť k vyššiemu riziku nákazy u chlapcov a pri čom by mali rodičia spozornieť? Gregory Poland, odborník na infekčné choroby a vedúci výskumnej skupiny Mayo Clinic uviedol, že výskum by nemal byť dôvodom na paniku. V ôsmich bodoch prezradil, čo všetko môže nový výskum naučiť ľudstvo.

Zdroj: Getty Images

1. Ženy môžu mať vďaka imunitnej reakcii oproti mužom výhodu pohlavia

Poland považuje koncept o tom, že ženy sú na choroby menej náchylné, za zovšeobecniteľný fenomén, ktorý sa netýka len infekčných ochorení, akými je napríklad COVID-19. "Ženy v skutočnosti lepšie znášajú aj hladovanie a dehydratáciu a aj v strohých podmienkach sa dožívajú vyššieho veku než muži," uviedol. Podľa jeho slov majú ženú istú "výhodu pohlavia", čo im zaručuje aj lepšiu imunitnú reakciu.

2. Hormóny pravdepodobne nie sú hnacím faktorom

Hoci pohlavné rozdiely môžu viesť k teóriám o hormónoch, Poland vysvetlil, že podobné štúdie sú dôvodom, prečo vedci nepovažujú hormóny za jeden zo zdrojov rozdielu. "V tomto prípade ide o deti, ktoré nemajú dostatočne vysokú hormonálnu hladinu," poznamenal s tým, že rozdiely v riziku infekcie sa objavujú aj u žien. Väčší pozor by si mali dávať najmä ženy v menopauze.

Zdroj: Getty Images

3. Vyššia náchylnosť chlapcov na nákazu COVID-19 spočíva v genetike

Odborníci stále nedokážu presne vysvetliť, prečo ženy lepšie reagujú na určité choroby a horšie životné podmienky. Poland však tvrdí, že za všetko môže genetika. "Tomu v zásade nerozumieme. Ale vieme, že ženy, v závislosti od vírusu, majú tendenciu aktivovať alebo potláčať iné gény než muži, akonáhle sú ich bunky vystavené nejakému vírusu." Na základe toho sa Polandov vedecký tím domnieva, že silným hnacím motorom sú práve gény.

4. Podľa expertov existuje súvis medzi ženskou imunitnou reakciou a zachovaním ľudského druhu

Neexistujú dôkazy o tom, že by boli ženy vďaka evolúcii lepšie vybavené na boj proti chorobám, ale podľa infektológa táto myšlienka stojí aspoň za zamyslenie. "Rozmýšľame nad tým, či je to tak preto, aby bola zachovaná kontinuita ľudského druhu." Ženy dokážu porodiť deti a vďaka ich silným a rýchlym imunitným reakciám dokážu ochrániť vyvíjajúci sa plod i novorodencov.

Zdroj: gettyimages.com

5. Vedci zistili, že ženy zvládajú očkovacie látky lepšie

Muži, ktorí čelia COVID-19 vo vyššej miere než ženy, sú v súčasnosti testovaní prostredníctvom očkovacích látok. "Keď dávame ženám a mužom akúkoľvek vakcínu, ženy takmer vždy reagujú lepšie ako muži," podotkol Poland. Podľa jeho slov sú ženy, nech čelia akokoľvek ťažkému ochoreniu, schopné lepšie reagovať na očkovacie látky v porovnaní so opačným pohlavím. Toto tvrdenie sa dá pozorovať napríklad na očkovaní proti kiahňam, osýpkam alebo chrípke.

6. Ženský "nadmerný imunitný systém" má predsa len nevýhodu

Ženy, ktoré účinnejšie reagujú na ochorenia, majú podľa Polanda aj jednu nevýhodu, ktorá spočíva v nadmernej aktivite imunitného systému. Ide o ženy, u ktorých je vyššie riziko autoimunitného ochorenia, pri ktorom imunitný systém útočí na vlastný organizmus. Podľa údajov americkej Národnej zdravotníckej inštitúcie trpí autoimunitným ochorením zhruba osem percent populácie, pričom zhruba tri štvrtiny z nich sú ženy.

Zdroj: Getty Images

7. Je pravdepodobné, že dievčatá a mladšie ženy jednoducho nemajú žiadne príznaky COVID-19

Poland uviedol, že sa môže vyskytovať veľa dievčat, ktoré nemajú žiadne príznaky nákazy koronavírusom. U chlapcov sa prejavujú do väčšej miery, preto je toto pohlavie v USA aj častejšie testované.

8. Rodičia chlapcov by nemali panikáriť a nemali by dievčatá považovať za imúnne voči COVID-19

Rodičia chlapcov by si mali uvedomiť, že ich pohlavie zákonite neznamená nákazu a naopak, dievčatá a ani mladé ženy nie sú imúnne voči vírusu. "Nechcem, aby výskum poskytol rodičom nejaké falošné dojmy, pretože áno, aj dievčatá bývajú infikované vírusom," zdôraznil odborník.