KORONAVÍRUS Španielsko zaznamenalo najvyšší denný nárast infikovaných za päť dní

Počet potvrdených prípadov infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 však za 24 hodín stúpol o 5092 a dosiahol 177.633, čo je najvyšší denný nárast za predchádzajúcich päť dní. Najviac prípadov majú v autonómnom spoločenstve Madrid, kde je infikovaných 49.526 ľudí a 6724 osôb ochoreniu COVID-19 podľahlo. Katalánsko zaznamenalo 36.505 prípadov infekcie a 3756 úmrtí.

Zdravotnícke úrady podľa AFP uvádzajú, že Španielsko prekonalo vrchol pandémie po tom, ako 2. apríla zaznamenalo najvyšší denný nárast 950 úmrtí. Varovali však pred uvoľnením obmedzení v oblasti pohybu osôb.

Španielska vláda od 15. marca v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu zakázala obyvateľom opúšťať svoje domovy okrem nevyhnutných prípadov, ako sú cesta do práce - ak ju nemôžu vykonávať z domu -, nákupy, návšteva lekára a krátke prechádzky so psom. Španielsky parlament 9. apríla predĺžil núdzový stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu do 26. apríla.