Odstrašujúce VIDEO: Sestrička ukázala, ako rýchlo sa šíri koronavírus, aj keď máte rukavice

Keď sa Molly Lixeyová vybrala do supermarketu, všimla si zaujímavú vec. Ľudia mali na sebe rúška aj rukavice, o čom ale zrejme nevedeli, je krížová kontaminácia. Molly si preto dala za úlohu demonštrovať vo videu, aký jednoduchý a rýchly je prenos koronavírusu medzi nakupujúcimi ľuďmi. "V dome som práve maľovala, tak mi napadlo, že farba je skvelou pomôckou, na ktorej by som problém mohla vysvetliť. Je pre mňa strašné vidieť, že ľudia sú presvedčení o tom, že sú v bezpečí iba preto, že majú na sebe rukavice a rúško," vysvetlila.

Koronavírus sa šíri kvapôčkami, čiže najmä kýchaním a kašľaním. Nové výskumy však dokázali, že človek sa môže nakaziť aj pri obyčajnom rozhovore s infikovaným. Vo videu Lixeyová simuluje príchod do supermarketu. Nasadí si rukavice, zoberie mobil, zamkne auto, vydezinfikuje nákupný košík a pustí sa do nakupovania. Namiesto mobilu použila kúsok kartónu. Ešte predtým si ale namočila ruky do farby a postupne chytala tovar, ako napríklad toaletný papier. "Je v poriadku, že vírus je na mojich rukaviciach? Teraz mi zazvoní telefón, chytím ho a zistím, že mám správu od manžela," hovorí.

Aj naďalej simuluje nákup v obchode a predtým, než sa niečoho dotkne, namočí prsty do farby, aby ľuďom ukázala, kde všade sa vírus dokáže dostať. Napokon si mobil priloží k uchu a ukáže, ako jednoducho sa vírus dostane na jej tvár.

Keď si dá dole rukavice a opäť chytí telefón do ruky, dôjde k dôležitému poznaniu. "Nemá zmysel nosiť rukavice, ak si nechcete umývať ruky zakaždým, čo sa niečoho dotknete." Vírus z tovaru totiž mohol skončiť na jej rukaviciach, v ktorých chytala mobil. To znamená, že vírus sa jednoducho mohol preniesť na telefón, ktorý normálne chytá holými rukami. Molly dodala, že jej cieľom je vysvetliť ľuďom, ako sa chrániť správnym spôsobom.