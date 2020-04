KORONAVÍRUS WHO ľutuje rozhodnutie Trumpa pozastaviť pre ňu príspevky

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) "ľutuje" rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť jej finančné príspevky pre údajné nezvládnutie situácie okolo koronavírusu. Správu priniesla v stredu agentúra AFP.

Trump oznámil zastavenie platieb pre WHO v utorok. "Ľutujeme rozhodnutie prezidenta Spojených štátov zastaviť platby Svetovej zdravotníckej organizácii," vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii.

USA sú najväčším prispievateľom do organizácie. WHO teraz podľa Tedrosa musí preskúmať, ako pozastavenie financovania zo strany USA ovplyvní jej dlhodobé fungovanie. "WHO posudzuje dôsledky pozastavenia príspevkov od USA na našu prácu. Budeme spolupracovať s našimi partnermi, aby sme finančnú medzeru vyplnili a naša práca mohla bez prerušenia pokračovať," povedal Tedros.

Trump na utorkovej tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že WHO "neplnila svoje základné povinnosti a musí byť braná na zodpovednosť". Uviedol, že WHO šírila o víruse "dezinformácie", pričom organizáciu obvinil, že skutočnosť, že dôverovala údajom čínskych úradov, pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov.

Predstavitelia WHO Trumpove obvinenia v stredu odmietli. Tedros prisľúbil, že organizácia a jej členské štáty budú neskôr môcť analyzovať všetky kroky WHO v priebehu pandémie. "Nateraz je našou jedinou úlohou zastaviť vírus," dodal šéf WHO.