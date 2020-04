KORONAVÍRUS Experti riešia záhadu: Nákaza zabila mladíka (†30), manželka opísala jeho posledné hodiny

Americkí manželia pracovali ako učitelia na dvoch školách v New Jersey. Ben hral ako tínedžer bejzbal a v dospelosti ho dokonca trénoval. Keď ochorel, príznaky nákazy sa rýchlo zhoršovali. Mal problémy s dýchaním a v posledný marcový piatok svojej žene povedal, že by mal ísť na pohotovosť. "Bol naozaj znepokojený. Prišiel za mnou do spálne a povedal: Musím ísť, musím sa dostať do nemocnice,” spomína Brandy.

Manžela odviezla do nemocnice, dovnútra s ním už ale ísť nemohla. Sedela teda celý večer v aute a s Benom si písali SMS-ky. Pacientovi podali kyslík, infúziu a liek na báze paracetamolu na bolesť a horúčku. Polepšilo sa mu, preto ho ešte v ten večer lekári poslali domov.

Nasledujúcu nedeľu sa Ben cítil stále lepšie. Vstal dokonca z postele a zjedol večeru. Vyzeralo to tak, že je na ceste k uzdraveniu. O pár hodín sa ale symptómy vrátili. Noci boli pre Luderera veľmi náročné, veľmi ťažko sa mu vtedy dýchalo. A v tú noc to bolo obzvlášť zlé. Mladík spal v spálni, zatiaľ čo Brandy na pohovke a neustále si dopisovali.

V jednej chvíli Ben napísal: "Bojujem s tým." Manželka sa ho spýtala, či sa chce vrátiť do nemocnice, on odvetil, že nevie. Tak sa ho aspoň snažila upokojiť a dala mu do spálne zvlhčovač vzduchu, ktorý si požičala od známych. "Počúvala som cez dvere, či stále dýcha, ale nakoniec som zaspala," pokračuje mladá Američanka. Manžela znovu skontrolovala o druhej ráno a všetko vyzeralo v poriadku. O štyri hodiny neskôr ho ale našla bez známok života.

Ako píše Gupta, keď si tento príbeh vypočul, hlboko ho zasiahol. Brandy prišla o manžela a najlepšieho priateľa a stále nechápe, ako je to možné. Vie, že Ben bol chorý, ale ako môže mladý, zdravý človek, ktorý dovtedy nemal iné zdravotné problémy, tak rýchlo zomrieť? Príbeh Bena Luderera je jedným z mnohých osudov, ktoré zarážajú zdravotníkov po celom svete.

Je pravdou, že COVID-19 podľa všetkého najviac postihuje starších ľudí a tých, ktorí trpia nejakými chronickými zdravotnými problémami. V takýchto prípadoch sa ich imunitný systém s nákazou nedokáže vysporiadať a dochádza k zlyhaniu orgánov. Vo svete je ale mnoho príbehov podobných tomu Benovmu, kedy náhle zomrú i mladé a zdravé osoby. A je čím ďalej tým jasnejšie, že ani mladí ľudia nie sú voči koronavírusu odolní a môžu skončiť v nemocnici, alebo nebodaj ochoreniu podľahnú.

Práve z tohto dôvodu je COVID-19 veľmi nezvyčajným ochorením, uviedol hlavný americký epidemiológ Anthony Fauci. "Som tým fascinovaný. Existuje množstvo ľudí, ktorí sú na tom dobre, ale aj tých, ktorí musia byť pripojení na mimotelovú podporu a umierajú," uviedol.

Podľa Fauciho je dôležité zistiť, prečo sú medzi týmito skupinami také rozdiely. A nehovorí pritom len o vekovom rozdiele alebo o tom, či má pacient aj iné zdravotné problémy. Dochádza tam ešte k niečomu, čo odborník dúfa, že nakoniec zistíme. Vedci začínajú premýšľať, či odpoveď nespočíva v našich génoch, a snažia sa pochopiť, čím sa od seba líšia tí, ktorí majú mierne príznaky ochorenia od tých, ktorí zomrú.

Jedna z možností sa týka enzýmu ACE2, ktorý sa nachádza na povrchu telesných buniek. Ako napísal v časopise Science imunológ Philip Murphy, "rôzne variácie tohto enzýmu môžu spôsobiť, že sa vírus ľahšie či horšie dostane do buniek v pľúcach". Experti sa snažia taktiež pochopiť, ako ľudský imunitný systém na vírus reaguje. U niektorých mladých ľudí môže byť napríklad príliš aktívny, na nákazu potom telo reaguje búrlivo, čo preťaží pľúca i ďalšie orgány. V týchto prípadoch nie je problémom vek či oslabený imunitný systém, ale imunitný systém, ktorý funguje príliš dobre.

Ďalšou možnosťou je, že niektorí mladí zdraví ľudia si myslia, že ich ochorenie až tak nezasiahne. V dôsledku toho nie sú potom pri sociálnych kontaktoch príliš opatrní a nákaze sa vystavia v oveľa väčšej miere. Odhaliť, čo za tým naozaj stojí, môže trvať dlhé mesiace, uzaviera Gupta svoj článok. Rada pre všetkých, bez rozdielu veku a zdravotných ťažkostí, teda zostáva rovnaká. Zostaňte doma, umývajte si ruky a snažte sa čo najviac vyhýbať nákaze. A i keď máte len mierne príznaky, nevychádzajte von a chorobu vyležte.