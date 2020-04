KORONAVÍRUS Muž (39) skončil na JIS-ke: FOTO Bol to jeho najstrašnejší zážitok, z jeho slov mrazí

LONDÝN – Boj na jednotke intenzívnej starostlivosti zvládol. Bola to však hrozná skúsenosť, tvrdí mladý Brit, ktorý sa nakazil koronavírusom.

Brit Matt Dockray (39) strávil týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti po tom, čo sa infikoval novým druhom koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. V londýnskej Nemocnici sv. Tomáša dýchal pomocou kyslíka, umelú pľúcnu ventiláciu si jeho stav nevyžadoval.

Mladík sa, našťastie, zotavil, no podľa neho to bol hrozný zážitok. „Je to strašná skúsenosť. Veľa lekárov je na takéto situácie vytrénovaných, ale pacient je tam sám a bojuje za seba, aby získal dostatok kyslíka,“ opísal v relácii Dobré ráno, Británia Dockray.

Matt Dockray s ochorením COVID-19 skončil na JIS-ke. Zdroj: FB/Matt Dockray

Mužovi na lôžku najviac chýbali najbližší. „Ste tam hrozne osamelí, nemáte pri sebe rodinu ani priateľov, nemáte emocionálnu a osobnú podporu, na ktorú sa vo svojich najhorších chvíľach spoliehate,“ povedal.

Dockray však mal čas pracovať so svojou mysľou. Sám priznal, že spočiatku sa mu pred očami premietali tie najhoršie možné scenáre, lebo koronavírus si už vyžiadal mnoho obetí na životoch. „V mojej hlave to bol čas na to, aby som bojoval čo najviac,“ dodal.

Na JIS-ke v Nemocnici sv. Tomáša skončil aj britský premiér Boris Johnson. V pondelok ho tam previezli po tom, ako sa jeho zdravotný stav zhoršil. Dýcha pomocou kyslíka, ale nie je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Premiér mal 26. marca pozitívny test na nový koronavírus SARS-CoV-2.