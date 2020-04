KORONAVÍRUS Experti varujú: Z pandémie najviac vyťaží mafia, takto sa bude snažiť zarobiť

"Okrem núdzového stavu v zdravotníctve sa v Taliansku vyostruje aj vážna ekonomická a sociálna kríza," povedal starosta Palerma Leoluca Orlando. Minulý týždeň sa asi dvadsať ľudí dohodlo cez internet a pokúsili sa ukradnúť tovar v Lidli v sicílskom Palerme. Niečo podobné sa stalo aj v Neapole. Muž s rúškom chcel odísť z obchodu bez platenia s nákupným košíkom, v ktorom mal chlieb, paradajkovú omáčku, olej a sušienky. Viacerí ľudia sa ho zastali. "Nie je to preto, že by nechcel zaplatiť. Ale nemá peniaze a je hladný," vyhlásil jeden z nich. Druhý sa zas ponúkol, že zaplatí za jeho nákup.

Ďalším príkladom, ako pandémia vyprázdňuje chladničky Talianom hlavne na juhu krajiny, je emotívne video, ktoré na sociálnych sieťach zverejnil jeden otec zo Sicílie. Po boku svojej malej dcéry, ktorá jedla chlieb, sa v ňom obracia priamo na premiéra Giuseppeho Conteho. "Ak o niekoľko dní nebude mať moja dcéra ani tento kúsok chleba, spravíme revolúciu. Už je to dvadsať dní a peniaze nám dochádzajú," hovorí s odkazom na začiatok obmedzenia pohybu v Taliansku. Podľa najnovších informácií má platiť minimálne do 12. apríla.

"Obmedzenie voľného pohybu pripravilo o peniaze ľudí, ktorí si na živobytie zarábajú prácou na čierno a tých je v Kalábrii veľa," uviedol kňaz Giacomo Panizza. A práve to dáva príležitosť kalábrijskej mafii 'Ndrangheta. "Môžu dať peniaze a prácu ľuďom, ktorí ju stratili kvôli koronavírusu," poznamenal taliansky prokurátor pre boj s mafiou Federico Cafiero de Raho. "Stačí sa pozrieť na náplň pôsobenia mafie a je jasné, ako na tejto pandémii zarobí. Kam investovala mafia v posledných dekádach? Do spoločností prevádzkujúcich jedálne, upratovanie, odvoz odpadu, dopravu, pohrebné služby, distribúciu jedla a benzínu. Mafia vie, čo ľudia potrebujú, a tak im to pod svojimi vlastnými podmienkami dá," podotkol spisovateľ Roberto Saviano, neapolský rodák a autor bestselleru o talianskej mafii Gomora.

Zdroj: TASR/AP/Italian Police

Podobne zmýšľa aj šéf tamojšieho vyšetrovacieho tímu pre boj s mafiou Giuseppe Governale. "Mafia už starostlivo plánuje, kde sa uplatní pri obnove ekonomiky. Budú hľadať diery v systéme. Musíme mať otvorené oči a sledovať podozrivé operácie, vznik nových spoločností, fiktívnych firiem." Podľa odborníkov hrozí kvôli koronavírusovým opatreniam bankrot až 65 percentám talianskych malých a stredných podnikov.