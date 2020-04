KORONAVÍRUS a kuchyňa: Toto kupujte a varte, ak ste v 14-dňovej karanténe

Ľudia čoraz viac prepadajú panike kvôli novému typu koronavírusu. Trápia ich najmä domáce zásoby a strach, že ich rodina skončí o vode a chlebe. Podľa výživovej poradkyne Marlene Kochovej z kalifornského Los Gatos to ani zďaleka nie je pravda. "So zásobami potravín v mrazničke budete mať doma dostatok ingrediencií na to, aby ste nakŕmili celú domácnosť," snaží sa upokojiť situáciu. Podľa jej slov je základom zaobstarať si veľa proteínov.

Zásobte sa bielkovinami

Kochová vo všeobecnosti odporúča, aby ste v domácich zásobách mali potraviny obsahujúce aspoň 113 gramov bielkovín na osobu. "Do mrazničky odporúčam dať rôzne balenia chudého mletého hovädzieho alebo morčacieho mäsa, kuraciny alebo kreviet." Dodáva, že ak to aj s mäsom preženiete, nevadí. Môžete ho využiť v lete počas grilovačky. Nezabudnite tiež zamraziť mrazenú zeleninu či ovocie. Dobrou správou je, že aj v mrazenej forme majú rovnakú nutričnú hodnotu ako čerstvé varianty. Nemusíte sa preto báť vitamínového deficitu.

Zdroj: thinkstock.com

Zriaďte si "pandemickú" špajzu

Konzervované a sušené výrobky sú tým najlepším, čo môžete v čase pandémie kúpiť v obchode. Okrem toho vám v špajzi vydržia doslova večnosť. Popremýšľajte aj nad tuniakom v konzerve, sardinkami, sušenými paradajkami alebo konzervovanými strukovinami. Na škodu nie sú ani sušené huby, ktoré môžete využiť úplne rovnako ako čerstvé. Rasca je ďalšou čarovnou potravinou, ktorá obohatí aj jednoduché jedlo. Nezabudnite ani na iné koreniny - červená paprika, čili, cesnakové korenie, mletý zázvor, kurkuma, karí korenie alebo sušené bylinky. S týmto všetkým si viete pripraviť niekoľko vynikajúcich a zdravých jedál.

Zdroj: Getty Images

Kochová radí, aby ste konzervovaného tuniaka skombinovali s nejakou krémovou polievkou s nízkym obsahom sodíka. Pridajte sušené artičoky alebo paradajky a máte pripravenú netradičnú pochúťku. Takisto môžete skúsiť ovsené alebo mandľové mlieko namiesto kravského.

Alternatívy aj pre vegetariánov

Pokiaľ máte doma vegetariána alebo ste ním sám, nezúfajte. Namiesto mäsa si domov nakúpte zásoby strukovín, ako napríklad cíceru. Vďaka tejto superpotravine si môžete urobiť výživné rizoto, cestoviny so zeleninou alebo humus. Nezabudnite ani na kel a špenát, ktorý sa okrem toho výborne hodí aj do smoothies. Nakúpte si napríklad mrkvu, v chladničke vydrží pozoruhodne dlhý čas. Určite zužitkujete aj inú koreňovú zeleninu, vďaka ktorej si môžete pripraviť hneď niekoľko vegetariánskych jedál.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Vyskúšajte niečo sladké

Mnohí majú doma väčšiu chuť na sladké, než kdekoľvek inde. V čase karantény máte kopec času na pečenie rôznych sladkých dobrôt. Kochová odporúča do dezertov pridávať banány. Môžete si tak dopriať celú plejádu maškŕt, od banánového chlebu, po nepečenú smotanovú tortu s banánmi až po zdravú variantu, v ktorej použijete napríklad biely jogurt, banán, med, oriešky a obľúbenú granolu.