KORONAVÍRUS vyvolal medzi ľuďmi nákupný ošiaľ: Týchto 12 potravín by ste mali mať vo svojej špajzi

SYDNEY - Kvôli koronavírusu ľudia v posledných týždňoch hromadne vykupujú trvanlivé potraviny a zásobujú sa tak na horšie časy. Panika nikomu nepomôže, no napriek tomu je dobré doplniť si potravinové zásoby vo svojej špajzi. Prinášame vám zoznam trvanlivých potravín, ktoré by u vás doma nemali v tejto súvislosti chýbať.

Koronavírus vyvoláva medzi ľuďmi čoraz väčšiu paniku, čomu zodpovedajú aj ich "útoky" na supermarkety. Z nich odchádzajú s preplnenými košíkmi a robia si obrovské zásoby potravín v prípade, že sa z vírusu vykľuje pandémia a oni budú musieť zostať doma dlhší čas. Problémom ale je, že niektorí nakupujú skutočne bezhlavo. Ak sa aj vy chystáte na poriadny nákup, mali by ste si podľa austrálskeho portálu Bestrecipes.com.au z obchodu doniesť predovšetkým týchto dvanásť potravín:

1. Paradajky v konzerve

Paradajky majú vysoký obsah vitamínu C. Obsahujú tiež antioxidant lykopén, ktorý znižuje riziko srdcových ochorení či rakoviny.

Zdroj: Getty Images

2. Konzervovaný tuniak

Tuniak má univerzálne využitie. Môžete ho použiť do cestovín, šalátu alebo do zapečených makarónov. Niektorí tuniaka používajú aj pri varení bolonských špagiet. Šetria tak nielen peniaze za hovädzie mäso, ale aj čas.

3. Sušené mlieko

Sušené mlieko môžete v špajzi skladovať aj niekoľko mesiacov. Je dobré, ak ho rozrobíte v litre vody a to potom pridáte do litra klasického mlieka. Cez noc to nechajte odležať v chladničke. Ak to urobíte správne, nespoznáte rozdiel medzi sušeným a klasickým mliekom. Sušené mlieko sa dá tiež použiť pri výrobe domácich jogurtov.

4. Kokosový olej

Jeho výhodou je, že má dlhú trvanlivosť. Kokosový olej môžete doma skladovať aj dva roky. Má silné protizápalové a antivírusové účinky, pretože obsahuje kyselinu laurovú, ktorá má antibakteriálne, antimykotické a antivírusové vlastnosti. Navyše sa s ním ľahko varí, dá sa použiť ako náhrada klasického oleja či masla.

Zdroj: gettyimages.com

5. Med

Táto sladká maškrta je lahodná takmer v každom sladkom jedle. Okrem toho pomáha pri nachladnutí či kašli. Stačí rozpustiť lyžičku medu v mlieku alebo čaji a máte prírodný liek. Nehovoriac o tom, že vydrží pomerne dlhú dobu.

6. Špagety

Špagety sú vždy vďačnou kúpou. Dajú sa pripraviť na milión spôsobov, preto ich pri nákupe nezabudnite hodiť do košíka.

7. Múka

Vďaka múke si doma môžete upiecť kváskový chlieb alebo iný druh pečiva. Rovnako ju budete potrebovať do koláčov, knedlí a iných jedál.

8. Soľ a cukor

Niektorí ľudia sú schopní prežiť aj bez cukru, no pokiaľ to nie je váš prípad, zásobte sa. Zíde sa do sladkých jedál, ale aj ako ochucovadlo do horúcich nápojov. No a soľ - bez jeho rozumnej dávky je akékoľvek jedlo takpovediac o ničom.

Zdroj: thinkstockphotos.com

9. Čaj a káva

Čo by to boli za rána bez dobrej kávy alebo čaju? Je preto vhodné dokúpiť aj tieto položky do zásoby, podľa vašej chuti, samozrejme.

10. Ryža

Ide o ďalšiu multifunkčnú potravinu, vďaka ktorej pripravíte jedlá na veľa rôznych spôsobov. Či už uvaríte rizoto, mliečnu ryžu alebo ju použijete len ako prílohu, určite neoľutujete, že ste si balík vložili do nákupného košíka.

Zdroj: Getty Images

11. Konzervovaná zelenina

Kukurica, hrášok, mrkva, čokoľvek vám chutí. Môžete popremýšľať aj nad šampiňónmi, cibuľou, paprikou či uhorkami.

12. Ovsené vločky

Ovsené vločky sú skvelým, rýchlym a predovšetkým zdravým zdrojom energie, ktorý okrem iného perfektne zasýti. Hotovú ovsenú kašu si môžete poliať medom a pridať k nej napríklad kúsky ovocia alebo orechov.