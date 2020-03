Aký je rozdiel medzi chrípkou a koronavírusom? Odborníci radia, sledujte tieto PRÍZNAKY

"V rovnaký čas sa šíria tri závažnejšie nákazy," uvádza Gary LeRoy, predseda amerického zväzu rodinných lekárov. Chrípka, prechladnutie i COVID-19 podľa neho majú podobné príznaky, niektoré však majú horší priebeh. Bežné prechladnutie sa prejavuje bolesťou a škrabaním v krku, kašľom, smrkaním a upchatým nosom. Vo väčšine prípadov sa tiež objaví ľahko zvýšená teplota.

Príznaky chrípky sú väčšinu intenzívnejšie a často prichádzajú náhle, popisuje zdravotnícka organizácia v štáte Connecticut. Medzi sprievodné znaky patrí horúčka, silná únava, bolesť tela aj svalov, suchý kašeľ a zimnica. Chorý sa ešte ráno môže cítiť dobre, ale popoludní, resp. večer je mu už príšerne. Ďalšími symtómami chrípky sú nádcha, bolesti hlavy alebo zvracanie či hnačka. Posledné dva ale postihujú skôr deti než dospelých.

Zdroj: Getty Images

Ochorenie COVID-19 sa v porovnaní s chrípkou prejavuje postupne. Väčšinou ho sprevádza horúčka, suchý kašeľ a citeľná dychová nedostatočnosť, informujú odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). U niektorých ľudí môže prerásť do zápalu pľúc. COVID-19 je nebezpečný hlavne pre staršie osoby a tých, ktorí už trpia nejakým ochorením, napríklad vysokým krvným tlakom, obezitou, cukrovkou či ťažkosťami so srdcom. Jedna z nových štúdií z Číny zistila, že zhruba polovica pacientov s novým typom koronavírusu nemala pri prijatí do nemocnice horúčku, neskôr sa ale u väčšiny z nich prejavila.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP ​

Najlepšou prevenciou pred ochorením, či už ide o chrípku alebo COVID-19, je časté umývanie rúk. Odporúča sa tiež nedotýkať sa rukami očí, úst a nosa a vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ podľahol len zlomok tých, ktorí ročne umierajú na chrípku, pripomínajú odborníci. Za prvé štyri mesiace koronavírus zabil vyše 4300 ľudí, chrípka si podľa WHO každoročne na celom svete vyžiada 290 000 až 650 000 obetí. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila však aj napriek tomu vzhľadom na rýchle šírenie nákazy koronavírusu pandémiu.