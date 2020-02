Vedci majú pre fajčiarov výbornú správu: Škody napáchané týmto zlozvykom nie sú nezvratné!

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Pľúca fajčiarov nie sú poškodené naveky. Keď so zlozvykom prestanú, zdravé bunky môžu nahradiť tie náchylné na rakovinu. Vyplýva to zo štúdie vedcov z britského genetického inštitútu zverejnené v odbornom časopise Nature. Nové poznatky môžu podľa odborníkov dodať nádej fajčiarom, ktorí chcú so závislosťou seknúť.