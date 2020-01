Vedci prehovorili: TOTO s vami spraví mesiac bez alkoholu! Jedna výhoda obzvlášť poteší

PARÍŽ - Sex, spánok, energia - to všetko môže zmeniť jeden mesiac bez alkoholu. Výzvu k tzv. Dry January nasleduje od roku 2013 mnoho Britov. Spočíva v tom, že sa počas prvého mesiaca v roku nevypije ani kvapka alkoholu. O tom, aké sú priaznivé účinky takejto abstinencie, napísal francúzsky denník Le Figaro.

Dry January v Británii, Tournée Minérale v Belgicku. Tieto dve akcie, ktoré sa konajú v januári a vo februári, majú spoločné to, že sa celý mesiac nedotknete alkoholu. V mobile si môžeme nastaviť aplikáciu, na ktorej sa dočítame, čo robiť, objavíme recepty na mocktails (nealkoholické koktejly) a môžeme sa tak pripojiť k miliónom ľudí, ktorí sa akcie každoročne účastnia.

Zdroj: Getty Images

Že táto iniciatíva stojí za to, potvrdzuje štúdia Sussexskej univerzity. "Jeden mesiac stačí na to, aby sme videli priaznivé účinky na fyziológiu a zdravie človeka," uvádza Mickael Naassila, prezident Francúzskej spoločnosti pre liečbu alkoholizmu. Štúdia zdôrazňuje, že po mesiaci abstinencie človek získa lepšiu kontrolu nad svojou konzumáciou alkoholu, pocíti príliv energie a zlepší sa mu kvalita spánku. Z hľadiska kvality zivota pozorujeme globálny pozitívny efekt, ak pijeme menej. Keď zredukujeme konzumáciu alkoholu alebo ho prestaneme piť úplne, má to taktiež pozitívny vplyv na krvný tlak a na sexuálnu funkciu.

Zdroj: pixabay

Podľa britského výskumu si viac než každý druhý účastník experimentu všimol na sebe zlepšenie kvality pokožky i úbytok hmotnosti. Dermatologička Elisabeth Berrissoulová vysvetľuje, že alkoholické nápoje pôsobia ako diuretikum, v dôsledku čoho môžu prisieť k matnému vzhľadu pleti, vráskam okolo očí aj k zníženiu elasticity pokožky. Alkohol rovnako obsahuje kalórie, a to sedem kalorií na gram alkoholu. Ak ho pijeme, zvyšuje sa glykémia a produkcia inzulínu. Ak pijeme alkohol trvalo, môže to prispieť k rozvoju rezistencie voči inzulínu. To je jeden z rizikových faktorov steatózy - poškodenia tkaniva pečene, čo vedie k jej stučneniu.

Zdroj: Getty Images

Skrátka, každé popíjanie alkoholu predstavuje zdravotné riziko. Či už sme malí alebo veľkí pijani, je vždy lepšie spotrebu alkoholu znížiť. Kampaň ako "Suchý január" nás vedie k tomu, aby sme premýšľali o tom, že pitie alkoholu nie je normálne. Je potrebné o tom uvažovať, ako sme uvažovali o fajčení, lebo akékoľvek pitie nie je bez zdravotného rizika. Naassila zdôrazňuje, že suchý január nemôže byť neužitočný. Podľa francúzskej Agentúry pre verejné zdravie a Národného inštitútu proti rakovine sa odporúča, aby muži a ženy nepili viac než dva poháre vína denne a nie viac než desať pohárov za týždeň.