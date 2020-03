FOTO Muž (57) trpí permanentnou erekciou: Spôsob, ako sa k nej dopracoval... Nie je mu čo závidieť!

James Scott pred časom utrpel vážny pracovný úraz, keď na neho padla kopa skla. Skončil so zlomenou kosťou v chrbtici a zablokovanou močovou trubicou. Pred dvomi rokmi podstúpil prvú operáciu, po ktorej nebol schopný erekcie. Neskôr absolvoval ďalší zákrok, ktorý mal tento pikantný problém vyriešiť. No stal sa pravý opak a objavila sa ešte oveľa väčšia komplikácia. Erekciu má teraz nepretržite a dokonca už kvôli tomu ani nevychádza z domu.

Zdroj: profimedia.sk

"Povedali mi, že to bude bolieť šesť až osem týždňov, ale toto som naozaj nečakal," posťažoval sa muž z Glasgowa. Kvôli permanentnému stoporeniu penisu nemôže nosiť oblečenie, pretože ho to veľmi bolí. Najhoršie je, že sa odmieta stretnúť so svojou deväťročnou dcérou, pred ktorou sa hanbí.

Scott už v súvislosti so svojím problémom kontaktoval lekára a prosil ho, aby ho prišiel vyšetriť domov. V nemocnici mu ale povedali, že hlavný lekár je na dovolenke. "Vo všeobecnosti je závažné pooperačné komplikácie najvhodnejšie liečiť v nemocnici," uviedol hovorca lekárskeho centra Tollcross. James teda uviazol na mŕtvom bode a rozmýšľa, ako ďalej.