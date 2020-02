FOTO Turisti sa stratili pri výstupe na horu: Záchranári v šoku, keď videli, čo majú na nohách!

Záchranári z organizácie Lochaber Mountain Rescue Team, ktorí majú pod správou oblasť Škótskej vysočiny, zachytili vďaka mobilnej aplikácii prosbu o pomoc. Žiadala o ňu skupina štyroch zahraničných turistov, ktorí stratili orientáciu počas denného výstupu na Ben Nevis a zostali uväznení v snehovej búrke. Členovia zasahujúceho tímu boli po ich nájdení šokovaní z nedostatočnej vybavenosti výstroja, s ktorým vyrazili do hôr, kde teplota v týchto dňoch klesá aj na -20 stupňov Celzia. "Nemali žiadne sekery na ľad, žiadne mačky ani mapu. Traja z nich mali dokonca obuté iba tenisky," krúti hlavou šéf záchranárov Miller Harris.

Zdroj: Facebook/Lochaber Mountain Rescue Team

Turisti sa navyše do hôr vybrali v čase, keď britskí meteorológovia vydali výstrahu pred silným vetrom a búrkou Ciara. "Keby nenašli miesto, kde je signál, nevedeli by sme o nich. Našťastie sa najskôr dovolali na políciu a pomocou aplikácie sme vedeli určiť ich polohu. Situáciu navyše komplikovalo počasie," doplnil Harris. Jeden z turistov sa vraj dostal na vrchol, kde bola lepšia viditeľnosť, počkal na záchranárov a doviedol ich ku svojim kamarátom, ktorí čakali nižšie. Jeden z nich bol už podchladený a nevládal chodiť. Mladíkov neskôr prepravili vrtuľníkom do nemocnice v Belforde.

Záchranári dôrazne upozorňujú návštevníkov hôr, aby sa nespoliehali iba na mobilné aplikácie. Sú dobré, ale majú byť iba súčasťou vybavenia a nie jeho jediným prvkom. "V horách potrebujete aj mapu a kompas, lebo nie všade je možné zachytiť mobilný signál," dodal Miller.