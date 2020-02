Opitá tínedžerka poslala kamarátom SELFIE: Panika, jeden si všimol hrozivý detail v kapucni!

Olivia Nunnová šla jeden večer von so svojimi kamoškami. Vrátila sa až nadránom a s poriadnou opicou. Len tak zo srandy sa odfotila pred zrkadlom a selfie poslala pre pobavenie svojim priateľom. Jeden z nich si ale na jej mikine všimol pavúka. Tínedžerka o ňom vôbec netušila. Necítila sa totiž práve najlepšie.

Nearly 24 hours later I still can not get over Olivia sending a hungover selfie in the groupchat and there’s a spider just chilling in her hood pic.twitter.com/1t0EeXfzcN