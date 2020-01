Drzých hostí v hoteloch pribúda: Neuveríte, čo všetko sú schopní ukradnúť

Prieskum zahŕňal 1157 štvor- a päťhviezdičkových hotelov. 49 z nich muselo v uplynulých dvoch rokoch riešiť krádeže matracov, uviedol výkonný riaditeľ Wellness Heaven Tassilo Keilmann. Hoteliéri sa mu zverili, že väčšina krádeží matracov sa stala v noci. "Povedali mi, že sa to stáva prevažne v nočných hodinách, keď je zavretá recepcia, takže tam nikto nie je. Niektoré hotely majú záznamy z bezpečnostných kamier, na ktorých je vidieť, ako matrace prevážajú vo výťahu," povedal Keilmann.

Zdroj: Getty Images

Najčastejšie hostia podľa prieskumu, do ktorého boli zapojené najmä ázijské a európske hotely, kradnú uteráky, župany, vešiaky a perá. Pokúsili sa ale odcudziť aj väčšie a drahšie predmety, ako sú televízor, kávovar, umelecké diela či tablety. "To ma dosť prekvapilo, pretože hotel vie pomerne ľahko zistiť, kto to ukradol. Chyžná po check-oute izbu prezrie a hneď si všimne, keď náhodou zmizne matrac alebo televízor," pokračuje riaditeľ.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo mnoho štvorhviezdičkových hotelov začalo predmety označovať, aby sa spustil alarm, keď sa ich niekto pokúsi prepašovať z hotelového komplexu, v päťhviezdičkových zariadeniach sa táto praktika príliš neuplatňuje. Zároveň je podľa Keilmanna menej pravdepodobné, že päťhviezdičkový hotel ohlási krádež na polícii či konfrontuje páchateľa. Dotyčné hotely takto postupujú preto, lebo nechcú byť spájané s kriminalitou.

Ty zlodejskej klientely sa v prieskume veľmi líšil. Zatiaľ čo päťhviezdičkové hotely častejšie riešili krádeže televízorov, tabletov a matracov, hostia štvorhviezdičkových hotelov viac zaujímali batérie alebo diaľkové ovládače. K pozoruhodnejším prípadom patrí pokus o krádež vypchanej hlavy diviaka z francúzskeho hotela. Personál hosťa pri krádeži pristihol, nakoniec trofej odkúpili jeho priatelia a dali mu ju ako svadobný dar. Anglický hotel zas pre zmenu riešil krádež, ktorá skôr pripomínala kanadský žart. Hosť si totiž odniesol čísla z dverí a prišlo sa na to až vo chvíli, keď ďalší zákazník nemohol nájsť svoju izbu.