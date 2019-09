Hostia sa v hoteli stali svedkami vášnivého sexu: Keď ale zistili, kto to robil s kým!

MARYLAND - Chaosom, bitkou a dokonca prestrelkou bol ukončený pobyt dvoch žien v hotelovej izbe v americkom meste Towson. Personál bol totiž nútený dvojicu vyhodiť kvôli hlučnému správaniu. Jednej žene sa však takýto postoj nepozdával a dala to patrične najavo. Už čelí viacerým obvineniam a čaká na súdne pojednávanie.

Hlučné správanie donútilo hostí hotela Days Inn zavolať na recepciu, aby niekto urobil poriadok s dvomi ženami. Všetci boli presvedčení o tom, že v izbe, kde boli ubytované, sa odohráva bitka. Vysvetlenie však bolo veľmi prekvapivé, ba priam pikantné. Aktérky totiž uviedli, že sú úplne v poriadku a iba si užívajú sex. Personál ich následne požiadal, aby hotel opustili, čo nakoniec ženy aj urobili.

Keď si už v hoteli všetci mysleli, že je incident zažehnaný, všetko sa zvrtlo. Ženy sa totiž vrátili, pretože si jedna z nich zabudla v izbe zabudla mobil. Druhá menom Allison Daughtreyová vzápätí vytasila na ochrankára zbraň. Ten sa ju snažil odzbrojiť. Došlo tak k chaotickému zápasu, ktorý prerušil až výstrel. Rana však našťastie zasiahla iba rám dverí a nikoho nezranila.

Na výstrel reagoval policajt prechádzajúci okolo a ten ženu zatkol. To, v akom stave je ochrankár, ktorého rozzúrená návštevníčka počas bitky uhryzla, nie je známe. Tridsaťštyriročná Daughtreyová teraz čelí obvineniu z pokusu o vraždu druhého stupňa, z útokov prvého a druhého stupňa a zo zločinov spáchaných zbraňou. "Keby som chcela niekoho zastreliť, urobila by som to," uviedla Allisson, ktorá čaká na svoj verdikt vo väzení. Dátum pojednávania bol stanovený na 5. októbra.