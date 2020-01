FOTO Matka piatich detí nepoužíva plienky: Takto dokáže fungovať aj bez nich

Diskutovanú bezplienkovú metódu si nevie vynachváliť mamička piatich detí Andrea Olsonová zo Severnej Karolíny. Američanka sa o nej dozvedela v čase, keď bola prvý raz tehotná. Odvtedy ju úspešne uplatňuje pri všetkých svojich deťoch. "Narazila som kedysi dávno na príspevok na Facebooku, kde ju opisovala známa mojej kamarátky. Tak som to chcela vyskúšať. Okamžite som si kúpila knihu o eliminačnej komunikácii (EC) a teraz viem, že som sa rozhodla naozaj správne," hovorí.

Metóda, ktorá je založená na sledovaní a rešpektovaní signálov dieťaťa, pomáha udržiavať bábätko v čistote a suchu pomocou nočníka, toalety či umývadla už od prvých týždňov. Začať treba čím skôr, deti treba správne držať nad toaletou a trpezlivo čakať na výsledok. Uplatňovaním tejto metódy sa vraj medzi dieťaťom a matkou vytvára silnejšie puto, pretože dieťatko od začiatku cíti, že mu jeho mama rozumie. Deti sú vraj potom sebaistejšie a uvedomelejšie.

V priebehu ôsmich rokov sa Andree narodili ďalšie štyri deti, u všetkých uplatňovala bezplienkovú metódu. "Vždy, keď boli moje deti nespokojné, ponúkla som im ja alebo manžel nočník. Nikdy nemali zaparený zadoček alebo vyrážky, vždy boli v suchu a spokojné," pokračuje. Okrem zdravotných benefitov oceňuje aj to, že pri piatich potomkoch ušetrili na plienkach približne 10 000 dolárov. Mnohí rodičia vnímajú EC ako niečo obmedzujúce, čomu sa musia venovať 24 hodín denne, ale nie je to tak. Olsonová tvrdí, že pri piatich deťoch podniká a dokonca prerábajú dom. "Samozrejme, že občas musím použiť plienku, ale je to iba akási záloha. Prvoradý je nočník alebo záchod. Moje deti však nikdy nepoužívali plienky odvtedy, ako začali chodiť," dodáva mnohonásobná matka.