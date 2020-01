Matka zostala v šoku! Otrasný odkaz od učiteľky škôlky... Napísala ho na telo nezmývateľnou fixkou

V totálnom šoku ostala matka Heather Chisumová zo Sanibel Islandu, ktorá ako každý deň vyzdvihla po práci svoje deti zo škôlky. Keďže bola slobodnou matkou, musela pracovať na plný úväzok a deti dať do škôlky, aby všetko sama stíhala. Keď ako tradičke po príchode domov vyzliekala syna, zostala nemilo prekvapená.

"Potrebujem názory. Mám pravdu, keď som z toho naštvaná?" začala na svojom profile na sociálnej sieti mamička. "Každý deň, keď vyzdvihujem dcéru Finley​ a Mila zo škôlky, nechávajú mi denné správy v Milovej krabičke na obed. Oznamujú mi tam, akú mal náladu po celý deň, kedy menili plienky a ak je potrebné kúpiť plienky alebo obrúsky," pokračuje vo svojom vyznaní na Facebooku.

Heather Chisumová Zdroj: FB/Heather Chisum



Raz si však túto správu nevšimla a tak si ju nemohla prečítať. Písalo sa na nej, že sa Milovi minuli plienky a treba dokúpiť nové. "Som slobodná mama s prácou na plný úväzok a s dvoma veľmi malými deťmi. Zažalujte ma za to, že nečítam správu každý deň," pokračovala Chisumová v nahnevanom príspevku. Ako ďalej dodáva, jeho učiteľky videla v ten deň viac krát a ani jedna ju neopozornila, že Milovi chýbajú plienky. Podľa nej by to bolo jednoduché a splnilo by to účel.

Čo však bolo najväčším "kameňom úrazu"? Slobodná mamička uviedla, že keď išla popoludní prebalovať syna, ostala v šoku. Na jeho tele bol nezmývateľnou fixkou napísaný odkaz: "Mami, došli plienky, prosím, čítaj správy," píše Chisumová, pričom doložila fotografie popísaného syna. "Snažila som som to niekoľkými detskými utierkami odstrániť, ale nejde to. Mala som v pláne ich zobrať na pláž, a teraz nemôžem, pretože môj syn je popísaný," píše matka.

Zdroj: FB/Heather Chisum

Čo však je ešte viac zarážajúce, nejde o prvý takýto prípad. "Toto nie je prvý krát. Urobili to aj pred niekoľkými mesiacmi," uzatvára mamička s tým, že žiada priateľov o pomoc. Príspevok nenechal ľudí chladnými. V súčasnosti má desiatky tisíc zdieľaní a "páči sa mi to" a takmer tristo reakcií.

Reakcia vedenia škôlky

Vo vyhlásení vydanom k News-Press, výkonná riaditeľka centra Cindy Carter DeCosta, povedala, že učiteľku prepustili. "Sme si vedomí incidentu v škole a je nám to veľmi ľúto" uviedla DeCosta. „Bolo to porušenie našej profesionálnej etiky zo strany učiteľa," dodala.

Zdroj: FB/Heather Chisum

„Škola okamžite podnikla kroky na vylúčenie učiteľa zo školy,“ pokračovala. „Preskúmame protokoly, ktoré už existujú, aby sme zaistili, že sa už nič podobné nebude opakovať,“ uzavrela riaditeľka.