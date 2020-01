Austráliu trápi ďalší problém, začal sa BOJ o vodu: Drastický krok, vraždenie neviniatok!

Fotografie spálených koál a tiel tisícov klokanov otriasli ľuďmi po celom svete. A tragédia, ktorá zasiahla Austráliu, stále nie je na konci. Austrálsky premiér Scott Morrison totiž očakáva, že požiare budú uhasené až v nasledujúcich mesiacoch a tak môžeme očakávať ďalšie zdrvujúce správy.

Ako minulý týždeň Morrison informoval, vláda v boji proti ohnivému peklu najnovšie pristúpi k mobilizácii 3000 záložníkov z radov austrálskej armády, pričom pôjde o prvú povinnú mobilizáciu vojenských záloh v dejinách Austrálie.

Austrália má okrem požiarnej katastrofy aj druhý problém, celý kontinent trpí mesiace extrémnym suchom. Nedostatok vody, najmä v južnej Austrálii, znamená, že ťavy sú problémovými zvieratami. Smädné stáda podľa austrálskych médií robia "nájazdy" pri hľadaní vodných fariem, šliapu ploty a spôsobujú veľké škody.

Ako informuje internetový denník Bild, krajina chce preto prijať na boj proti nemu drastické opatrenia. Ďalej uvádza, že podľa austrálskych médií majú profesionálni lovci začať loviť v južnej Austrálii divoké ťavy a zastreliť až 10-tisíc týchto zvierat z vrtuľníkov.

Tento krok je nevyhnutný, keďže ťavy, vytvárajúce "extrémne veľké stáda", neváhajú v dôsledku sucha vstupovať aj do dedín, aby tam hľadali akýkoľvek vodný zdroj, a pijú vodu priamo z nádrží či dokonca z vodovodných kohútikov či potrubí klimatizačných jednotiek. Okrem toho pri svojich presunoch ťavy poškodzujú infraštruktúru, vytvárajú nebezpečné riziko pre vodičov a likvidujú aj miestnu flóru.

Podľa úradov by likvidácia asi 10.000 jedincov mala začať okamžite a mala by trvať päť dní. Uskutoční sa v odľahlej oblasti Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY )na severozápade štátu Južná Austrália, v ktorej žije asi 2300 aborigénov. Táto operácia je prvou svojho druhu v štáte Južná Austrália. Televízia ABC informovala, že zvieratá budú usmrtené mimo komunít a ich telá budú spálené.

Marita Baker z APY opisuje zúfalstvo obyvateľov smerom k „Austrálčanom“: „Sme chytení v extrémne horúcich a nepohodlných podmienkach. To nie je dobré, pretože prichádzajú ťavy, rúcajú ploty, blúdia okolo našich domov a snažia sa dostať k vode z potrubí klimatizácie. “

