Mrazivé slová Češky zo Sydney o austrálskom ohnivom pekle: Všade je popol, to najhoršie ešte len príde

SYDNEY - Niekoľko mesiacov trvajúce požiare na juhovýchode Austrálie úplne zmenili život v najľudnatejšom meste Sydney. Zatiaľ čo predtým tu bolo slnečno v podstate 365 dní v roku, teraz oblohu často zakrýva dym, ktorý zahaľuje celé mesto. V rozhovore to povedala Češka Anna Mikešová, ktorá v Sydney žije už päť rokov. Podľa nej je tiež všade popol.

"Je doma, je v aute, je v oceáne, keď ide človek plávať, je na zemi," uviedla Mikešová, ktorá býva pri pláži na severnom predmestí Sydney. Požiare síce horia na juh od mesta, no aj tu sú ale poznať. "Keď z juhu fúka vietor, prináša nad mesto dym. Potom je centrum z diaľky v podstate neviditeľné - mrakodrapy a výškové budovy zmiznú a vyzerá to, že je všade dym," dodala Mikešová.

Zdroj: TASR/AP Photo/Rick Rycroft

Problémy s dýchaním

V Austrálii je teraz pritom leto, ale podľa nej to tak vôbec nevyzerá. V centre mesta sa navyše horšie dýcha. Na predmestí, kde Češka žije, je situácia lepšia. Problémy s dýchaním zaznamenala len v priebehu niekoľkých dní.

Katastrofálne požiare zúria v Austrálii od vlaňajšieho septembra. Doteraz majú na svedomí 26 ľudských životov a obrovské škody na majetku a prírode. "Staršie ročníky hovoria, že také teplo a sucho nepamätajú," povedala Mikešová. Podľa nej tentoraz požiare, ktoré sú v krajine obvyklé, začali o niekoľko mesiacov skôr. "Trvajú už piaty mesiac, bežne pritom začínajú až s príchodom leta, teda v januári a februári," uviedla Češka. To najhoršie tak podľa nej ešte len príde.

Zdroj: TASR/AP Photo/Rick Rycroft

Blíži sa peklo

S obavami na nasledujúce dni pozerajú aj austrálske úrady. V piatok sa po niekoľkých miernejších dňoch majú vrátiť do štátov Viktoria a Nový Južný Wales horúčavy a s nimi aj väčšie riziko šírenia ohňa. Obyvatelia postihnutých oblastí by mali zvážiť evakuáciu. Núdzové opatrenia sú však podľa Mikešovej poznať aj ďaleko od požiarov. V krajine, kde ľudia radi grilujú vonku, sa teraz vôbec nesmú zapaľovať ohne. Na minimum je tiež obmedzené využívanie vody. "Normálne sa tu vonkajšie priestory reštaurácií a kaviarní čistia hadicou s vodou každý deň, teraz je to zakázané," povedala Mikešová.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Rycroft

V štáte Nový Južný Wales v súčasnosti horí 130 požiarov, z ktorých päťdesiatka nie je pod kontrolou, a v štáte Viktória ďalších 40. Podľa agentúry Reuters plamene pohltili už 2000 domov a viac ako 10,3 milióna hektárov porastu.