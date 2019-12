Odborník radí: TOP TRIKY, ako si dobre a lacno vykúriť domácnosť

So zimou za oknami prichádza aj vykurovanie domácnosti, kvôli ktorému mnohí z nás musia hlboko siahnuť do peňaženky. David Gibson, riaditeľ britskej spoločnosti National Liberts Services, sa podelil o tipy a triky, ako kúriť a minimalizovať pritom náklady. Tu je niekoľko taktík, ktoré vám spríjemnia chladnú zimu:

1. Odrážajte teplo

Približne tretina tepla uniká cez steny. "Uistite sa, že sú vaše steny dobre izolované, môže vám to ušetriť množstvo peňazí," uviedol Gibson. Aj keď máte dobre izolované steny, nie je zlé popremýšľať nad radiátorovou fóliou. Pri umiestňovaní fólie za radiátor sa uistite, že lesklá strana smeruje do miestnosti, aby odrážala teplo unikajúce za radiátory späť do miestnosti. To znamená, že miestnosť sa rýchlejšie vykúri a teplo sa v nej udrží podstatne dlhšie.

Zdroj: Getty Images

2. Vyplňte medzery

Izolácia má veľký vplyv na vykurovanie domu, obzvlášť tá strešná. Odborník tvrdí, že na rozdiel od všeobecného presvedčenia nemusí byť takáto izolácia drahá. Nízkorozpočtové vankúšiky a podušky pod dverami či prasklinami v podlahe vedia zamedziť prievanu. Dobrou alternatívou je tiež izolačná páska na okná, ktorá je rovnako lacná.

3. Zmena dodávateľa

Ak vám účty za kúrenie prerastajú cez hlavu, mali by ste popremýšľať nad zmenou dodávateľa. Väčšina dodávateľov vás totiž automaticky zaregistruje ku drahším ‚štandardným‘ tarifám. Jednoduchý prechod na lacnejšiu tarifu vám ušetrí toľko potrebné eurá.

Zdroj: Topky.sk

4. Nainštalujte udržateľné energetické systémy

Inštalácia trvalo udržateľných energetických systémov, ako je tepelné čerpadlo, môže výrazne znížiť váš účet aj emisie uhlíka. "Pri prenose tepla z vonkajšieho zdroja, napríklad zo vzduchu alebo zeme, tepelné čerpadlá znižujú spotrebu energie a maximalizujú účinnosť, v dôsledku čoho sú lacnejšie a účinnejšie," vysvetlil Gibson. Inštalácia takéhoto zaradenia môže byť spočiatku nákladná, no určite sa vám investície vrátia späť.