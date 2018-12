Nikdy si nesušte oblečenie na radiátore! Expertka varuje pred nebezpečenstvom, ktoré vám hrozí

Prichádza čas roka, kedy sa ľudia schádzajú v útulných interiéroch pri kozube a vonných sviečkach. Znie to síce lákavo, ale ľudskému organizmu hrozí zvýšené riziko ochorenia dýchacích ciest, ktoré niekedy dokonca ohrozuje život. To isté platí aj pre sušenie bielizne na radiátore. Štúdie totiž dokazujú, že vlhký vzduch vytvára viacero foriem plesní so škodlivými účinkami na zdravie.

Sušenie bielizne na radiátore

Zdravotní experti varujú pred nebezpečenstvami, ktoré v sebe ukrýva pravidelné sušenie oblečenia na radiátore v interiéri. Odborné štúdie zo Škótska dokázali, že 30 percent vlhkosti v interiéri pochádza zo sušenia oblečenia. Takýto vzduch však vytvára skvelé podmienky na rozmnožovanie plesní, konkrétne prispieva ku vzniku ochorenia aspergilóza. Za bežných okolností táto forma plesne škodlivá nie je.

Problém nastáva pri osobách s astmou. Aspergilóza sa tiež môže stať potenciálne ohrozujúcou pre ľudí, ktorí prekonali rakovinu, majú oslabenú imunitu alebo v minulosti podstúpili transplantáciu orgánov. Toto ochorenie môže spôsobovať kašeľ, dýchavičnosť, únavu, stratu hmotnosti alebo vykašliavanie krvi. Ak zostane aspergilóza neliečená, môže sa rozšíriť do krvi. Najlepším riešením je preto sušiť bielizeň vonku, prípadne v dobre odvetrávanom prostredí. Vhodné je pouvažovať aj nad investíciou do bubnovej sušičky. Ak je nevyhnutné sušiť bielizeň v interiéri, postarajte sa o to, aby bolo okno otvorené dokorán. Menšia vlhkosť zabezpečí nižšie riziko výskytu plesní a aspergilózy. Spóry plesní sú najaktívnejšie na jeseň a v zime.

Vonné sviečky a oleje

Spríjemňujú atmosféru, no napriek tomu netreba zabúdať, že vypúšťajú častice ako prchavé organické zlúčeniny. Tie sa napríklad uvoľňujú aj pri pálení benzínu, dreva, uhlia, zemného plynu, rovnako z cigariet či vonných sviečok alebo olejov. Tieto organické zlúčeniny spôsobujú astmu predovšetkým u detí. U dospelých osôb zitenzívňujú prejavy astmy a zvyšujú riziko srdcových ochorení. Dýchanie tejto dráždivej látky spôsobuje zápal očí, nosa, hrdla, nastávajú problémy s dýchaním, nevoľnosť a poškodenie centrálneho nervového systému. Sviečky pri horení vypúšťajú formaldehyd, ktorý je známy svojimi nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie. Analýza dokázala, že citrónové sviečky obsahujú až stonásobok dávky formaldehydu, než sa výskumníci domnievali.

Pokiaľ sa vonných sviečok nedokážete vzdať, mali by ste si dať záležať na pravidelnom vetraní interiéru. Za zmienku stoja aj rastliny ako pelargónie, levandule a rôzne druhy papradí, ktoré vstrebávajú formaldehyd z atmosféry. Britská pľúcna nadácia tvrdí, že príležitostné pálenie vonných tyčiniek či sviečok v kúpeľni nie je veľmi škodlivé, pri pravidelnom pálení však nastáva problém.

Pálenie dreva a uhlia

Otvorený oheň v kozube alebo rozpálené kachle, pri ktorých sa páli drevo, prípadne uhlie, uvoľňujú častice, ktoré spôsobujú ťažkosti s dýchaním. V niektorých prípadoch dokonca hrozí zápal dýchacích ciest. V mestských oblastiach to obzvlášť býva problémom, pretože množstvo škodlivých častíc z krbu je rovnaké, ako pri vysokej dopravnej premávke. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny obsahujú horiace častice dreva najmenej päť rakovinotvorných látok. Spaľovanie dreva a uhlia spôsobuje uvoľňovanie oxidu uhoľnatého, ktorý vedie k otrave. Preto je dôležité mať v dome požiarny alarm a dbať na čistotu komína.

Roztoče

Až 64 percent Britov uvádza, že ich astmu spôsobili roztoče. Za všetko mohlo centrálne kúrenie, ktoré sa predovšetkým v zimnom období stáva skvelým miestom na ich rozmnožovanie. Roztoče sa vyskytujú v poduškách, vo vankúšoch, matracoch či kobercoch v spálňach. Živia sa odumretou pokožkou a prežívajú v prachu, ktorý sa nachádza v každej jednej domácnosti. Je dokázané, že pravidelné upratovanie, investovanie do vzduchových filtrov a pranie posteľnej bielizne na 60 stupňoch môže znížiť výskyt roztočov. Odborníci ale astmatikom neodporúčajú, aby sa spoliehali len na tieto upratovacie praktiky. Varujú, že najdôležitejšie sú v prípade astmy lieky.