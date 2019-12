Mladík prešiel na červenú a vrazil do auta s otcom a deťmi! Vodič je šokovaný z trestu pre opilca

TOWNSVILLE - Opitý vodič nabúral v austrálskom meste Townsville v štáte Queensland do auta Andrewa Bennetta, v ktorom sa okrem neho viezli aj jeho deti. Bennett je nahnevaný, pretože nezodpovedný mladík dostal príliš nízky trest za to, že prešiel na červenú a spôsobil nehodu. Otca rodiny aj jeho ratolesti tento traumatický zážitok poznačil.

V apríli tohto roku Andrew spoločne so svojou 17-ročnou dcérou a 12-ročným synom nasadol na auta, aby sa stretol so zvyškom rodiny na oslave. Potom mali ísť na spoločný bowling. Keď však Bennett prechádzal cez križovatku, opitý vodič bez varovania prešiel na červenú a nabúral do nich.

"Šoféroval som, keď do nás zrazu vrazil v križovatke. Dokonca sa nepokúšal ani pribrzdiť," opisuje udalosti dvojnásobný 41-ročný otec. Vodič druhého auta, Raymond Stubbs, sa policajtom priznal, že v čase nehody bol pod vplyvom, na obed podľa vlastných slov vypil celú fľašu šampusu. V krvi mu neskôr namerali dve promile alkoholu, čo je štvornásobok zákonnej hranice.

Zdroj: Getty Images

Súd uznal Stubbsa vinným a udelil mu pokutu vo výške 1691 austrálskych dolárov (1044 eur), okrem toho trinásť mesiacov nesmie šoférovať. Podľa Bennetta je však trest príliš nízky a nezodpovedá traume, ktorú prežil so svojimi deťmi. "Rozzúrilo ma to, nielen kvôli tomu, čo nám spôsobil, ale aj kvôli škodám na aute," vyhlásil.

Zdroj: Facebook/Andrew Bennett

Iba tri týždne pred autonehodou jeho dcéru prepustili z nemocnice, kde sa liečila z leukémie. Andrew kvôli nehode nemohol nastúpiť do novej práce, v dôsledku čoho prišiel o príjem. V dôsledku incidentu je teraz za volantom extrémne nepokojný. Prekvapuje ho aj to, že Stubbs sa ani raz neospravedlnil za to, čo spôsobil.

Na záver apeluje na všetkých vodičov, aby si rozmysleli, či idú piť alebo šoférovať. "Pozrite sa sám na seba do zrkadla a opýtajte sa, či by ste chceli, aby niekto opitý nabúral do auta, v ktorom sedí vaša rodina," odkazuje Austrálčan.