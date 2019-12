FOTO Vedcov šokoval objav na Sibíri: Zamrznuté a extrémne zachovalé šteňa staré tisíce rokov

Ruskí vedci neďaleko Jakutska na Sibíri v permafroste objavili prastaré šteniatko. Táto oblasť je známa svojimi bohatými paleontologickými nálezmi. Mŕtvolu zvieraťa odoslali na Oxfordskú univerzitu, kde britskí experti zistili, v ktorom období žilo. Bolo to podľa všetkého v dobe ľadovej, čiže zhruba pred 18 000 rokmi. Napriek tomu sú ostatky v skutočne zachovalom stave. Zachovala sa srsť, zuby aj nos.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.



Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it...



Thus, the name of the puppy is Dogor!



Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW — Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) 25. novembra 2019

Ďalšie testy odhalili, že išlo o samca. Stále však nie je jasné, či ide o mláďa psa alebo vlka. David Stanton, jeden z pracovníkov Výskumného strediska pre paleogenetiku vo Švédsku uviedol, že zvyčajne je relatívne jednoduché to rozlíšiť. V tomto prípade je to ale komplikovanejšie, pretože exemplár siaha do obdobia, v ktorom sa predpokladalo, že niektoré druhy vlkov boli domestikované a stávali sa z nich psy. "Zároveň bol koniec doby ľadovej obdobím dramatických zmien v biotopoch, čo viedlo ku konkurencií inváznych druhov a zeme klímy," upresnil Stanton.

@Nibbledtodeath is working on this specimen together with @pontus_skoglund.



It's 18 kyrs old!



So far, we have sequenced it's genome to 2X coverage. But we still can't say if it's a #wolf or a #dog. Maybe it's the common ancestor?



More sequencing needed!



(Photo: S Fedorov) pic.twitter.com/3zhbVEudig — Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) 18. novembra 2019

Doposiaľ nie je jasné, kedy presne boli psy domestikované. Jedna štúdia z roku 2017 naznačila, že sa tak stalo pred 20 000 až 40 000 rokmi, čo viedlo k rozdeleniu populácie európskych vlkov. Jeden z najstarších exemplárov podobný psovi pochádza tiež z Ruska. Jeho starodávnu lebku spred 33 000 rokov vedci objavili v roku 2011. V tom čase však psy nemuseli byť priateľským plemenom.