Maľba z indonézskej jaskyne môže byť najstarším príbehom sveta

Maľba, ktorá má na dĺžku takmer päť metrov, zachytáva šesť cicavcov - diviaky byvoly, pravdepodobne miestny druh zvaný Anoa nížinná. Korisť prenasleduje skupina podstatne menších ľudských postáv so zvieracími črtami, ako je chvost či zobák. Postavy držia v rukách kopije a možno tiež akési laná. Zvieratá i ľudské postavy sú vytvorené rovnakou technikou a majú tmavo červenú farbu.

Štúdiu týkajúcu sa spomínaného poľovného výjavu zo Sulawesi zverejnil v časopise Nature tím expertov z Griffithovej univerzity sídliaca v austrálskom meste Brisbane. Archeológ Adam Brumm maľbu prvýkrát uzrel pred dvoma rokmi vo vápencovej jaskyni Leang Bulu'Sipong 4 na juhu ostrova Sulawesi (Celebes), ktorý sa nachádza východne od Bornea. Austrálski vedci upozornili, že maľby, o ktorých informovali v najnovšej štúdii, sú vo veľmi zlom stave a hrozí im zánik ešte za života tejto generácie.

Vek maľby jedného z diviakov bol následne stanovený na najmenej 43.900 rokov, u dvoch byvolov to bolo najmenej 40 900 rokov. Za vôbec najstaršie umelecké dielo vytvorené ľudskou rukou je považovaný 73 000 rokov starý zhluk červených čiar na kúsku kameňa objaveného v juhoafrickej jaskyni. Najstaršie umelecké diela, ktoré očividne rozprávajú nejaký príbeh, bola nájdené v Európe a sú staré 14.000 až 21.000 rokov, uvádza sa v článku v časopise Nature.

Názory odborníkov sa líšia

"Zobrazenie skupiny lovcov pri strete s minimálne dvoma druhmi zvierat naznačuje, že by mohlo ísť o spoločný lov, pri ktorom sú zvieratá vyhnané z úkrytu ústrety čakajúcim lovcom," uviedli vedci z Griffithovej univerzity. Iní odborníci ale podľa BBC spochybnili, že by výjav zobrazoval jediný príbeh. Podľa nich by mohlo ísť skôr o rad scén vytvorených v dlhšom časovom období. "Ak je to skutočne jediný výjav, je otázkou," povedal časopisu Nature archeológ a špecialista na skalné maľby a kresby Paul Pettitt.

Na ostrove Sulawesi je najmenej 242 jaskýň a podobných miest, ktoré skrývajú prehistorické maľby, a každým rokom sú objavované nové lokality. Spoluautor štúdie v časopise Nature Adam Brumm uviedol, že maľba zo Sulawesi patrí tiež k najranejším príkladom ľudskej spirituality. "Napoly ľudské a napoly zvieracie postavy poznáme z folklóru či z ústne tradovaného rozprávania takmer každého súčasného národa. Tieto postavy sú vnímané ako bohovia, duchovia či postavy dávnych predkov v mnohých svetových náboženstvách sveta," povedal Brumm.