Strašný trapas u lekára! Ženu vyšetrovala gynekologička, dostala orgazmus

Neznáma žena na stránke Reddit porozprávala o svojom bizarnom zážitku. Všimla si, že jej intímne partie sú počas tehotenstva mimoriadne citlivé na dotyk. Počas sexu údajne dosahuje orgazmus aj tri- či štyrikrát. Len čo prešla prvým trimestrom, jej libido sa vyšplhalo do extrémnych levelov.

Celé to vyvrcholilo počas gynekologickej prehliadky. Žena mala nejaké komplikácie, a tak navštívila lekárku. Tá ju chcel vyšetriť, aby skontrolovala, či je dieťa v poriadku. Pacientka pripustila, že jej lekárka je "nádherná, vysoká, má dlhé štíhle nohy a krásny úsmev, kvôli čomu na chvíľku dokonca zapochybovala o svojej sexuálnej orientácii". "Aj keď sa vo všeobecnosti identifikujem ako heterosexuál, s tou ženou by som si dala povedať, najmä so všetkými tými bláznivými tehotenskými hormónmi vo mne," priznala vo svojom príspevku.

Počas vyšetrenia sa preto snažila čo najviac potlačiť vyvrcholenie, no nedokázala to. Prezradila, že mala veľmi evidentný orgazmus; stonala a triaslo sa jej celé telo. Gynekologička ženu uistila, že podobné veci sú bežné. "Aj napriek tomu sa jej už nemôžem pozrieť do očí, ale ešte stále mi ostáva mesiac do pôrodu, takže sa tomu nevyhnem," uviedla zahanbená žena.

Jej príspevok mal veľkú odozvu, pričom mnohé matky podotkli, že tie najtrápnejšie chvíle ešte len prídu. "Nebojte sa. Počas pôrodu budete kadiť, takže toto nie je najhoršia vec, aká sa vám stane," uviedla jedna z nich v komentári. Iní ženu ubezpečovali, že sa skutočne nestalo nič zlé. "Určite sa to stáva aj počas bežných prehliadok. Lekári zažívajú horšie situácie," napísal druhý.