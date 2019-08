Gynekologička varuje pred šialeným trendom: Ženy, toto nikdy nerobte s vašou vagínou!

Starostlivosť o pohlavné orgány je veľmi dôležitá a najmä ženy majú tendenciu prikláňať sa k rôznym babským receptom. Na niektoré rituály by ste však mali v záujme zdravia definitívne zabudnúť. Jedným z nich je vaginálne naparovanie. A hoci jeho používanie obhajuje známa hollywoodska herečka, odborník nad ním iba odmietavo krúti hlavou.

Vaginálne naparovanie údajne funguje ako skvelá prevencia pri udržiavaní zdravia ženských pohlavných orgánov. Jeho zástankyňou je aj Gwyneth Paltrowová. "Sedíte na parnom minitróne a čistíte si maternicu a jej okolie," šíri osvetu týkajúcu sa tzv. V naparovania herečkina spoločnosť GOOP, ktorá sa špecializuje na túto metódu. Ide o energetické uvoľnenie podporujúce rovnováhu hladiny ženských hormónov pomocou infračervenej pary z paliny obyčajnej.

Zdroj: Getty Images

Podľa gynekológa však ide o veľmi nebezpečný trend. "Jednoznačne hovorím nie. Nevieme, aký vplyv má para na reprodukčný trakt, ale sú to kmene laktobacilov, ktoré udržiavajú pohlavné orgány zdravé. Práve zvyšujúca sa teplota im vytvára zhoršené podmienky, preto naparovanie viac škodí ako prospieva," vysvetľuje kanadská gynekologička Jen Gunterová. Propagatárom vaginálneho naparovania zároveň odkazuje, aby absolvovali prednášku z anatómie. "Je to celé nezmysel. Veď para bez tlaku ani neprenikne do vagíny, tak ako ju môže liečiť?"

Slová lekárky potvrdzuje aj nedávny prípad z praxe. Istá 62-ročná Kanaďanka s prolapsom maternice si chcela čakanie na operačný zákrok skrátiť práve V naparovaním, ktoré jej odporučil čínsky lekár. Ten jej prikázal, aby si uvarila v hrnci bylinky, položila ho na WC a sedela na ňom dvadsať minút. Prvý pokus dopadol ešte ako-tak, ale druhý sa už nedal nazvať inak než katastrofou. Žena totiž skončila na pohotovosti v Calgary s krvavým vaginálnym výtokom a popáleninami druhého stupňa na krčku maternice a vagíny. Popáleniny boli ľahko pozorovateľné práve kvôli spomínanému prolapsu, ktorý mohli pacientke nakoniec operovať až po liečbe popálenín.