FOTO Mladík si v hypermarkete kúpil čokoládového Mikuláša: Ale ten šok, keď ho rozbalil!

MACHESTER - Mladý Brit zavítal do hypermarketu a kúpil čokoládovú figúrku Santa Clausa. Keď ho doma rozbalil, ostal poriadne zaskočený. Figúrka sa zjavne vôbec nepodarila. Kvôli nesprávnemu odliatku mal totiž čokoládový Mikuláš penis a zdeformované brucho.

Jason Greaves minulý týždeň zašiel do Tesca, kde zbadal figúrku čokoládového Santa Clausa za jednu libru. Keď ju doma rozbalil, okamžite si všimol nezvyčajnú škvrnu v spodnej časti, ktorá pripomínala penis. Nehovoriac o tom, že postavička mala zdeformované brucho.

Zdroj: profimedia.sk

"Hneď, ako som si to všimol, som vybuchol od smiechu. Neviem, či ten človek, kto vyrobil túto figúrku, dal akurát výpoveď, a preto si z toho urobil srandu, alebo išlo o nehodu. Samozrejme, keby som bol dieťa, asi by som to bral trochu inak," povedal Jason.

Zdroj: profimedia.sk

Mikuláša vzápätí ukázal svojej 19-ročnej priateľke Candice. Ani tá sa pri pohľade naň nedokázala prestať smiať. Greaves sa nakoniec rozhodol, že čokoládu nezje a o probléme informuje predajcu.

"Ľutujeme, zdá sa, že Otec Vianoc pri tejto príležitosti odhalil viac, ako mal," okomentoval hovorca Tesca tento incident. Doplnil, že ak chce zákazník produkt vrátiť produkt, môže tak urobiť v najbližšej predajni tejto siete hypermarketov.