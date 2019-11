VIDEO hravej veľryby spočiatku spôsobilo senzáciu: Inštitút však odhalil desivú pravdu o tom, ako vzniklo

Roztomilé video bieluhy žltobielej upútalo tisícky užívateľov sociálnej siete, ktorí sa nadchýnajú šikovnosťou tohto morského živočícha. Autormi záberov sú juhoafrickí fanúšikovia, ktorí obrovského cicavca zabávajú loptou zo Svetového pohára. V čase, keď diváci žasli nad touto úžasnou spoluprácou divokej prírody a človeka, objavili sa komentáre z Nórskeho inštitútu pre morský výskum. Samček veľryby, ktorý na videu tak obratne narába s loptou, je podľa zamestnancov tejto inštitúcie ruský trénovaný špión, ktorý trávil väčšinu svojho života tréningom s ľuďmi. A to je pravý dôvod, prečo tak spolupracuje s posádkou lode a ochotne im donáša loptu ako poslušný psík. Diváci tak majú pred očami výsledok práce členov ruskej špionážnej služby, ktorí tohto samca špeciálne pripravovali na stráženie morských základní a neskôr vypustili do voľnej prírody. Poďme však pekne po poriadku.

I've only just seen this video of a Beluga whale playing rugby. We don't deserve this planet. via @reddit u/EspeeFunsail pic.twitter.com/IOPalCNikq