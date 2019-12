FOTO Ľudia na pláži objavili mŕtvu veľrybu: Pozreli sa do jej žalúdka, bol to žalostný pohľad

ISLE OF HARRIS - Vorvaň tuponosý (Physeter macrocephalus), ktorý uhynul na pláži Seilebost na škótskom ostrove Isle of Harris, mal v žalúdku sto kíl odpadkov. V kompaktnej hmote, ktorú odborníci našli vnútri veľryby, boli rybárske siete, lano, tašky i plastové poháre. Zatiaľ však podľa nich nie je jasné, či nájdený odpad prispel k úhynu vorvaňa, informuje spravodajský portál BBC.

Domáci, ktorí vo štvrtok na pláži mŕtvolu našli, sú však presvedčení, že nález potvrdzuje rozsiahlosť problému znečistenia morí. "Bolo to nesmierne smutné, najmä, keď ste videli tie rybárske siete a ďalšie odpadky, ktoré mal v žalúdku," poznamenal Dan Parry, ktorý žije v neďalekom Luskentyre. "Prechádzame sa po týchto plážach takmer každý deň a vždy mám so sebou tašku, do ktorej zbieram odpad, väčšinou rybársky," doplnil.

Členovia organizácie Scottish Marine Animal Stranding Scheme (Smass), ktorá vyšetruje prípady úmrtí veľrýb a delfínov, vykonali pitvu s cieľom určiť príčinu úmrtia veľryby, no nenašli dôkaz, že by za to mohli práve odpadky.

"Zviera nebolo v mimoriadne zlom stave a i keď je stále možné, že toto množstvo odpadkov prispelo k jeho uviaznutiu na plytčine, v skutočnosti sme nedokázali nájsť dôkazy, že by to na neho malo vplyv alebo mu to zablokovalo vnútornosti. Toto množstvo plastov v jeho žalúdku je však nepochybne otrasné a muselo mu skomplikovať trávenie. Je tiež ďalším dôkazom hrozby, ktorú pre morské živočíchy predstavujú odpadky a stratené alebo odhodené rybárske náčinie," uviedla organizácia vo vyhlásení na sociálnej sieti Facebook. Počty veľrýb a delfínov, ktoré ročne uviaznu na škótskom pobreží, podľa Smass stúpajú - v roku 2009 ich bolo 204 a v roku 2018 viac ako 930.​