Udalosť, ktorá mohla zmeniť dejiny: Hitler len tesne unikol smrti! Chýbalo pár minút...

O 21:20, len niekoľko minút po tom, čo ukončil svoj prejav na každoročnej spomienkovej slávnosti so "starými bojovníkmi" NSDAP pri príležitosti neúspešného pokusu o puč v roku 1923 a opustil sálu mníchovskej pivárne Bürgerbräukeller, explodovala v stĺpe v tesnej blízkosti rečníckeho pultu časovaná bomba. Vybuchla síce na sekundu presne, avšak vzhľadom k tomu, že Hitler svoj prejav nečakane ukončil skôr ako v iných rokoch, nebol v okamihu explózie už trinásť minút v sále.

Zdroj: TASR AP

Mohutný výbuch úplne zdemoloval interiér pivárne a zanechal po sebe osem mŕtvych a desiatky zranených. Bombu zostrojil a do ním vyhĺbenej dutiny stĺpu umiestnil tridsaťšesťročný stolár Georg Elser. Potom odišiel vlakom do Kostnice a ešte pred výbuchom prešiel hranice do Švajčiarska, kde ho však zadržali. Elser, u ktorého sa našlo niekoľko kompromitujúcich predmetov, sa neskôr k svojmu činu priznal. Bol prevezený do koncentračného tábora Sachsenhausen a neskôr do Dachau, kde mal prečkať vojnu, a potom mal byť postavený pred súd. Na jej sklonku, 9. apríla 1945, bol však na príkaz z najvyšších miest zastrelený.