FOTO Žena (45) stroskotala na mori: Neuveríte, vďaka čomu prežila

Matka stroskotankyne Wendy Steinová povedala novozélandským novinárom, že dcére zrejme zachránila život skutočnosť, že ako skúsená námorníčka mala povedomie o prežití na mori. Na hlavu si uviazala červenú tašku a snažila sa aj zrkadielkom, slúžiacim k odrazu slnečných lúčov, upútať pozornosť.

Pôvodne Steinová pomáhala jednému Britovi, uvedenom v médiách len krstným menom Mike, prepraviť asi desaťmetrovú jachtu z juhu Turecka do Atén. Počas tejto plavby sa v piatok rozhodla "pretiahnuť si nohy", a tak sa v člne vypravila na ostrov Folegandros. Pri spiatočnej ceste z ostrova na jachtu ale prišla o jedno veslo a silný vietor ju zavial na šíre more.

To, že je nezvestná, ohlásil majiteľ plachetnice gréckych úradom v sobotu ráno. Do pátrania sa zapojilo šesť plavidiel, vrtuľník aj podmorský dron. Kushila medzitým v obave, že neprežije, napísala matkino meno a kontaktné údaje na bok člna. Záchranári ju nakoniec objavili na pol ceste medzi Folegandros a Krétou a prepravili dehydrovanú do nemocnice. "Stále mám jednu lízanku, ktorá mi zostala pre teba, mami," odkázala matke podľa webu denníka The New Zealand Herald.