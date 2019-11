FOTO, na ktoré Erika (28) nikdy nezabudne: Našli ju polomŕtvu v aute, toto jej zachránilo život

HOPE - Matka takmer štvorročného syna Erika Hurtová pred niekoľkými dňami zdieľala na Facebooku aktualizáciu svojho denníka drogovej závislosti. Zaznamenala v ňom svoju trojročnú abstinenciu od heroínu. V príspevku ocenila najmä prístup policajtov, ktorí ju podaním špeciálneho nosového spreja zachránili a nakopli do nového života.

Príbeh vzbudil po prvý raz pozornosť pred tromi rokmi, keď Eriku našli policajti predávkovanú heroínom so striekačkou v ruke za volantom jej zaparkovaného auta. Hliadku pritiahol k vozidlu na parkovisku v meste Hope v štáte Indiana hlasný plač vtedy jej desaťmesačného syna, ktorý sedel vzadu. Policajti podali polomŕtvej žene nosový sprej narcan určený na zmiernenie účinkov opiátov a privolali záchranárov. Hurtová bola neskôr obvinená zo zanedbania starostlivosti a držania drog.

Zdroj: Facebook/The Addict's Diary

"Vtedy som sa mohla rozhodnúť, či budem iba ďalším číslom v drogovej štatistike, alebo či sa spamätám a začnem žiť pre svojho syna. Vybrala som si druhú možnosť," spomína. Koncom októbra oslávila Erika tri roky abstinencie. Zo svojho denníka drogovej závislosti, kde zaznamenáva novú kapitolu svojho života bez drog, však nikdy nevymazala fotografiu, ktorej autormi sú práve dotyční policajti. Bola totiž pre ňu budíčkom, aby sa spamätala. Mužom zákona zároveň ďakuje za to, že jej vtedy podali narcan a zachránili ju tak. "Udržalo ma to pri živote. Bola som opantaná závislosťou, vôbec som nemyslela na syna. Bolo to hrozné," vysvetľuje.

Zdroj: Facebook/Erika Hurt

Pre 28-ročnú Hurtovú je jej takmer štvorročný synček obrovskou motiváciou. Jej príspevok vyvolal obdivné reakcie a užívatelia oceňujú Erikinu úprimnosť a odvahu hovoriť otvorene o veciach, ktoré mnohí z obavy pred predsudkami radšej taja. "Gratulujeme! Váš príbeh by mal byť inšpiráciou pre iných," zhoduje sa väčšina.