Profesor prehovoril: Kíl navyše sa zbavíte len týmto jediným spôsobom

Prečo je to tak, je stále záhadou, neexistujú na to jednoznačné odpovede. Že sa na juhu jednoducho je viac a pokrmy tam sú chutnejšie, neplatí vždy. Mohlo by to fungovať v Európe, ale je ťažké si predstaviť, že sa na severe Spojených štátov je menej než na juhu. A záhadou zostáva aj Čína. Pravú odpoveď na túto otázku sme ešte nenašli, zdôrazňuje Casanueva.

Posledné prieskumy z Talianska naznačujú, že nadbytočné kilogramy zaujímajú len deväť percent ľudí starších ako osemnásť rokov. Profesor varuje pred epidémiou, ktorú je potrebné zastaviť všetkými prostriedkami. "Obezitu by som nazval tichým vrahom, a to nijak nepreháňam," hovorí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) možno hovoriť o epidémii z dvoch dôvodov: obézni sú milióny obyvateľov sveta a obezita sa šíri impozantnou rýchlosťou. Obéznych je tridsať percent obyvateľov USA, v Španielsku je to 23 až 24 percent. Zdôraznime, že to nie sú údaje len o nadváhe, ale o obezite, ktorá je vážnou chorobou spojenou so skoršou úmrtnosťou, nesebestačnosťou a zhoršením kvality života. Ide taktiež o nárast výdajov na zdravotníctvo, pretože obezita je rizikovým faktorom napríklad pre cukrovku druhého typu, kardiovaskulárne ochorenia, mŕtvicu, artrózu, vysoký krvný tlak a aj pre 11 percent nádorov (rakovina prsníkov, prostaty či maternice). Niektoré štúdie tvrdia, že obéznym ľuďom hrozí tiež väčšie nebezpečenstvo Alzheimerovej choroby.

"Určite sú na mieste kampane, ktoré upozorňujú na riziká vyplývajúce z obezity, ale nevyhnutná je i cenová politika, ktorá zvýhodní zdravé potraviny. V USA napríklad stojí hamburger menej než jablko. Malo by to byť naopak, inak budú všetci jesť hamburgery, hoci zdravšie je jednoznačne jablko," vysvetľuje Casanueva. Je potrebné jesť menej, dodávať telu menej kalórií. Najlepšia je stredomorská strava, zázračné diéty neexistujú. Profesor hovorí rodičom, že keď majú deti pekné výsledky v škole, nemá byť odmenou počítač alebo mobil, ako sa to často stáva. Lepšie by bolo vziať ich niekde na výlet alebo zapísať deti na nejakú športovú aktivitu. Je to každodenný boj.