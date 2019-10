Rodina nebožtíka zažila na pohrebe totálnu hrôzu: Vypadol, a to zďaleka nie je všetko!

Počas pohrebu 54-ročného Gavina Swalesa, ktorý podľahol rakovine obličiek a krvi, došlo k hroznému incidentu. Pri spúšťaní rakvy s ňou totiž zamestnanci pohrebnej služby Clark Pearson manipulovali tak nešikovne, že dopadla na dno jamy z veľkej výšky a rozpadla sa. Jej uvoľnené veko navyše zasiahlo a preťalo tvár zosnulého. Z udalosti, ktorá zhruba päťsto prítomných smútiacich hostí totálne šokovala, si však hrobári nič neroboli a z cintorína West Road Cemetery bezstarostne odišli. Deťom nebožtíka tak nezostávalo nič iné, iba vliezť do jamy a vytiahnuť poškodenú truhlu so zohaveným telom otca nahor.

"Hoci sme kupovali kvalitnú dubovú rakvu MDF s pevnými držiakmi, jej neskoršie testovanie potvrdilo, že išlo iba o lacnú repliku. Sú to už štyri roky, ale v noci spomienky na túto udalosť budia nielen mňa, ale aj moje deti a vnúčatá. Stále vidíme, ako ten pád preťal Gavinovu tvár. Nič také si nezaslúžil. Bol to vynikajúci človek," vraví užialená vdova.

Zdroj: Facebook/Debbie Swales

Pozostalí krátko nato zorganizovali s iným pohrebníctvom nový obrad a na firmu Clark Pearson podali oficiálnu sťažnosť. "Pripúšťam, že aj v takýchto momentoch dochádza k nehodám. Ale hnevá ma, že nám nedodali rakvu, ktorú sme požadovali. Navyše hrobári bezstarostne odišli z cintorína a všetko nechali na moje deti," rozčuľuje sa Debbie. Štvorročný maratón vyjednávaní skončil až tento rok v auguste, kedy zástupcovia pohrebníctva súhlasili s vyplatením bolestného vo výške 136 500 libier (155 000 eur). Swalesová však tvrdí, že po odrátaní všetkých nákladov spojených nielen s novým pohrebom, ale aj dokazovaním incidentu, jej rodine nakoniec zostalo iba približne 47 000 libier (53 000 eur), ktoré rozdelila medzi svoje deti a vnúčatá.

Zdroj: Facebook/Debbie Swales

"Viem, že žiadne peniaze nezmiernia našu bolesť a nevymažú túto strašnú skúsenosť z našich životov. Ale nie je správne v takýchto situáciach nebojovať a odísť so sklonenou hlavou. Mohlo by sa potom veľmi ľahko stať, že sa niečo podobné zopakuje," dodáva Debbie, ktorá sa odvtedy kvôli traume nezúčastnila žiadneho iného pohrebu. Navyše má ťažké srdce aj na mestskú radu v Newcastle. Po žiadosti o pomoc totiž mesto v tomto smere nepodniklo žiadne kroky. Po medializovaní prípadu sa vedenie spoločnosti Clark Pearson oficiálne ospravedlnilo poškodenej rodine, no na osobný prejav ľútosti vdove a pozostalým si ešte stále jeho zástupcovia nenašli čas.