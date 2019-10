VIDEO Matka požičala dcérke (2) telefón: O pár dní zažila nepríjemný šok

Isabelle z amerického San Diega pripravila jej dcéra Ryana poriadne prekvapenie, keď domov nechtiac objednala pohovku. "Pozerala som si ponuky na Amazone a keď som skončila, Ryana sa chcela hrať s telefónom. A vôbec mi nenapadlo skontrolovať, či mám zatvorené všetky aplikácie," vysvetľuje matka.

Zdroj: NBC 7

Keď neskôr dostala správu o tom, že pohovka za 430 dolárov (390 eur) je vyexpedovaná, tak si myslela, že ide o omyl. Začala preto všetko overovať a skladať príbeh, na konci ktorého bolo malé dievčatko. "V ten deň som sa naozaj nevedela rozhodnúť, akú pohovku si mám vybrať. A Ryana to rozhodla za mňa. Ale dosť nešťastne," pokračuje McNeilová.

Zdroj: Facebook/Isabella McNeil

Pohovka sa jej totiž nepáči a po doručení domov ju chcela poslať späť. Náklady s tým spojené by sa však vyšplhali až na takmer 200 dolárov, a tak sa rozhodla ponúknuť ju cez sociálne siete OfferUp, Facebook Marketplace a Craigslist. Priatelia ju okamžite bombardovali otázkami, ako vôbec došlo k tomu, že kus nábytku kúpila jej dcéra. Z príbehu sa tak stala úsmevná historka. Isabelle ale zatiaľ do smiechu veľmi nie je, pretože pohovky sa ešte stále nezbavila. "Dúfam, že sa z tohto všetci poučia a zablokujú si všetky aplikácie v mobile predtým, ako ho dajú do ruky svojim deťom," upozorňuje rodičov.