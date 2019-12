FOTO štvornásobnej mamy valcuje svet: Priznala dôvod, prečo nemá chuť na ranný sex, ženy jej dali za pravdu

Matka štyroch detí Jessica Hoodová nedávno zdieľala vo svojom príspevku na Instagrame „surovú “stránku materstva a nijako tak nešetrila samú seba. Zverejnila totiž realitu svojho víkendového rána. „Takto som sa dnes ráno zobudila,“ napísala spokojne pod fotografiou, z ktorej na užívateľov hľadí neupravená, strapatá žena navlečená v pyžame, cez ktoré doslova preteká brucho s bohatou nádielkou celulitídy a strií. „Mám zalepené oči, mastné vlasy, dych mi vonia ako smrť. Zdá sa mi, že som spala len desať minút, môj žalúdok nie je plochejší a vyzerá rovnako ako predtým, keď som išla spať. Toto je realistický obraz mamičky, ktorá sa prebúdza v nedeľu ráno.“ Austrálčanka nezabudla pripísať, že jej deti už bojujú na druhej strane dverí, požadujú jedlo a prístup na YouTube a jej manžel napriek realite očakáva ranný sex.

Zdroj: Instagram/houseofhoods_

Realita na fotografii síce nie je odrazom dokonalosti, ale Jessica je s príspevkom spokojná, pretože týmto spôsobom sa rozhodla ukázať svoj „normálny každodenný život,“ s ktorým sa na sociálnej sieti chváli málokto. „Nebudem propagovať niečo, v čo neverím. Toto som ja, toto je môj život a moje telo,“ uviedla a dodala, že má za sebou štyri tehotenstvá a teší sa zo štyroch potomkov. „Viem, že mi deti natiahli moje telo a nútili ma jesť čokoládový koláč. Ale je to úžasné. Prišla som na tento svet s telom, ktoré vyzeralo ako jasné plátno. A teraz sú na ňom stopy životov, ktoré som dala mojim deťom. Je to dôkaz, ako veľmi dokážem milovať a žiť.“

Úprimný príspevok mamičky mal úspech najmä u užívateliek, ktoré prežívajú podobné pocity. „Je správne žiť a dopriať si. Sme tu iba nakrátko,“ napísala jedna z nich. „Potrebovala som si prečítať niečo podobné. Mám dve deti so špeciálnymi potrebami a nemám čas na fitness a správnu životosprávu. Všetci doma sme však šťastní, máme kde bývať a máme čo jesť. Je veľa dôvodov, pre ktoré by sme mali byť k sebe milší,“ uviedla ďalšia. Autorka príspevku už všetkým poďakovala za priazeň. „Prekvapilo ma to a zároveň aj potešilo, že aj ukážka skutočnej a surovej reality materstva má na sociálnej sieti dobrý ohlas.“