VIDEO hrozivého útoku na zastávke: Revízori sa vrhli na študenta, skončil v nemocnici!

DUBLIN - Šokujúce zábery z električkovej zástavky v írskom Dubline zaznamenávajú útok revízorov na chlapca. Zo záberov je evidentné, že mladý pasažier sa snaží dočiahnuť na niečo, čo revízor drží v ruke. To viedlo k fyzickému útoku na študenta, ktorý skončil so zraneniami v nemocnici.

K incidentu došlo 27. septembra na zástavke Bluebell Lluas. Dvaja revízori sa dostali do potýčky so študentom. Zo záberov je zrejmé, že sa snažil zobrať si späť si vec, ktorú mu vzal kontrolór. Jeho kolega zatiaľ stál na električkovej trati a bránil tínedžerovi v tom, aby neznámu vec získal.

Vtom sa situácia zvrtla a došlo k fyzickému napadnutiu. Revízor chytil chlapca okolo krku, hodil ho na zem a pretočil ho, aby sa nemohol postaviť. Druhý revízor chytil chlapcovi nohy. Ten sa snažil vyslobodiť, no obaja muži na ňom kľačali a bránili mu v tom.

Nie je jasné, čo vyvolalo konflikt, no faktom je, že cestujúci skončil v nemocnici. Autorom videa je Stefan Manahan, ktorý to všetko sledoval z vedľajšej električky. "Toto je zneužívanie moci," počuť hlas vo videu. Manahan video zverejnil na internete, aby týmto spôsobom poskytol obeti dôkazy o útoku. Dodáva, že revízori zobrali študentovi neznámu vec z ruky ešte predtým, ako začal incident nahrávať na video. "Bol som zdesený tým, čo som videl na tom videu. Toho chlapca poznám veľmi dobre, je to milý chalan," okomentovala zábery istá osoba. Prevádzkovateľ električiek spoločnosti Transdev začal s vyšetrovaním incidentu.