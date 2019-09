VIDEO Profesor a jeho študenti narazili uprostred kanadskej divočiny na úžasný objav

V roku 2004 navštívil lesník na dôchodku profesora archeológie z Capilano University Boba Mucklea a upozornil ho na nález, ktorý mu v lesoch Britskej Kolumbie pripomínal zvyšky starého tábora. Odvtedy pravidelne do tejto oblasti vyráža Muckle spolu so svojimi študentmi, aby preskúmali pozoruhodné nálezisko v rezervácii Lower Seymour, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov severne od Vancouveru.

Práve tu mal v roku 1918 japonský podnikateľ Eikichi Kagetsu práva na ťažbu dreva. Lokalitu tak osídlili drevorubači aj s rodinami. Ale nálezy objavené počas archeologického výskumu potvrdili, že po ukončení ťažby v roku 1924 niektorí z nich osadu neopustili a zotrvali v nej až do 40. rokov minulého storočia. Profesor si myslí, že 40 až 50 obyvateľov tábora sa rozhodlo zostať na mieste, aby tak boli chránení pred rastúcim rasizmom šíriacim sa v kanadskej spoločnosti. V roku 1942 začala totiž po vstupe krajiny do druhej svetovej vojny kanadská vláda odsúvať japonských prisťahovalcov do táborov.

Na rozlohe veľkej ako futbalové ihrisko objavili archeológovia zvyšky domov a chodník z cédrových dosiek, ktorý pravdepodobne viedol k svätyni. Muckle okrem toho našiel aj viac ako tisíc predmetov vrátane saké a piva, čajového servisu, hračiek, fľaštičiek z liekov, hodiniek, gombíkov, mincí, keramiky, kľúče od domu a dokonca i fotoaparát. "Obyvatelia sa museli sťahovať vo veľkom zhone, pretože tu zanechali veľa vzácnych predmetov," myslí si.

Yet another media outlet is reporting on my archaeology project on a Japanese camp in Canada. This time its 'Smithsonian Magazine,' based on some communication with me last week and earlier reporting by @BrentRichter and @CBCNews https://t.co/KY6UUkp7gN