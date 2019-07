FOTO Ľudia spozorovali v parku záhadného živočícha: Polícia sa ho snaží chytiť, nepribližujte sa!

Policajti boli privolaní na základe zvestí na sociálnych sieťach, podľa ktorých v Humboldtovom parku, jednom z najpopulárnejších v meste, žije krokodíl. Policajný hovorca Anthony Guglielmi potvrdil, že vyšetrovatelia aligátora skutočne našli. Okolo jazera potom nastražili pasce, s ktorých pomocou chcú zviera odchytiť a previezť do niektorej zo zoologických záhrad na vyšetrenie.

THE BEAST IS REAL!!! An alligator or crocodile is swimming around in a lagoon on Chicago's West Side. FOX 32 caught the reptile on video. MORE: https://t.co/zWXJGkB99F pic.twitter.com/9HjgtAxsIG