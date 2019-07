Túto ženu (24) mať za priateľku len za trest! V reštaurácii nechala čašníčke trestuhodný tringelt

Serina Wolfeová a jej priateľ Michael Crane tvorili počas dovolenky na Floride v letovisku Clearwater Beach romantický pár až do chvíle, kým mladík neodmietol kúpiť svojej milovanej spiatočnú letenku do New Yorku. Urazená mladá žena to preto vyriešila po svojom a použila jeho kreditku. V reštaurácii Clear Sky Beachside Cafe si dopriala bohaté raňajky v cene viac ako 55 dolárov a zároveň potešila čašníčku štedrým tringeltom vo výške 5000 dolárov (cca 4440 eur).

Zdroj: Youtube/Local 22 & Local 44 ​

Sladkú pomstu si však Wolfeová neužívala dlho. Michael ju totiž udal za krádež, na základe čoho bola neskôr zatknutá. Serina policajtom vysvetlila, že všetko sa stalo iba preto, lebo jej priateľ nechcel kúpiť letenku, a tak ho chcela nejako potrestať a naštvať.

Zdroj: Pinellas County Sheriff’s Office

Wolfeová momentálne čaká vo väzbe na rozhodnutie súdu. Prepitné by vraj teraz najradšej získala späť a peniaze vrátila Craneovi. Lenže okolo štedrej sumy sa všetko poriadne zamotáva. Bude totiž záležať len na obdarovanej servírke, či peniaze obvinenej žene vráti alebo si ich nechá.