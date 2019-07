Muži, chodievate spať pred pol jedenástou večer? Robíte dobre, nečakane to vplýva na túto vec

Všetci muži, ktorí "pracujú" so svojou partnerkou na bábätku a zatiaľ sa nedopracovali do víťazného konca, by si mali upraviť denný harmonogram a chodiť si večer zavčasu ľahnúť. Podľa výsledkov štúdie dánskych vedcov je totiž dostatočný spánok tým faktorom, ktorý veľmi ovplyvňuje kvalitu spermií. Do prieskumu boli zapojení muži, ktorí sa snažili približne dva roky oplodniť partnerku. Podľa spoluautora štúdie, profesora Hansa Jakoba Ingersleva sa zlepšili výsledky u týchto mužov práve vtedy, keď začali pravidelne spávať aspoň osem hodín. "Dôvody by mohli byť v tomto prípade viac psychické, pretože na plodnosť vo veľkej miere vplýva stres," uviedol.

Zdroj: Getty Images

Výskum sa zameral na spánkové modely stovky respondentov, ktorí navštevovali kliniky plodnosti v Dánsku. U 56 z nich bola kvalita spermií nízka a 48 z týchto mužov malo zdravé spermie. Muži, ktorí chodili spávať pred 22:30 hod., mali štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať zdravé spermie ako tí, ktorí zostali hore do pol dvanástej v noci. S posúvaním času spánku pravdepodobnosť tvorby zdravých spermií klesala a muži, ktorí si chodili ľahnúť medzi 22.30 a 23.30 hod. mali túto pravdepodobnosť vyššiu už iba o 2,75-krát. Výsledky tiež potvrdili, že muži, ktorí spávali menej ako sedem hodín, mali až šesťkrát horšie spermie než tí, ktorí spávali osem hodín.

Profesor Ingerslev a jeho kolegovia zároveň kontrolovali celkovú kvalitu spánku respondentov, ale rozdiel medzi prerušovaným a neprerušovaným spánkom sa nepotvrdil. Muži, ktorí vstávali v noci kvôli toalete, mali rovnaké výsledky ako tí, ktorí spali celú noc bez prerušeniaa. "Budúci oteckovia by mali upraviť svoj denný režim a zabudnúť na ponocovanie pred televízorom alebo počítačom. Keď pôjdu zavčasu do postele, nakoniec otvára aj širšie možnosti styku s partnerkou a zvyšuje jej šance na otehotnenie," radia odborníci.