Pravda o mikroplastoch v pitnej vode: Ak to takto pôjde ďalej, ľudstvo sa ocitne v obrovských problémoch

ŽENEVA - Množstvo mikroskopických častíc plastu, ktoré sa v súčasnej chvíli vyskytuje v pitnej vode, zatiaľ nepredstavuje pre jej konzumentov vážnejšie zdravotné riziko. V správe, ktorá zhŕňa doterajšie poznatky o vode z vodovodu aj balenej vode, to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Odborníci však pozorne sledujú, ako sa bude obsah plastu v pitnej vode vyvíjať do budúcna, napísala agentúra AFP.

„Hlavným upokojujúcim posolstvom pre spotrebiteľa pitnej vody na celom svete je toto: Na základe tejto štúdie sa domnievame, že riziko je nízke,“ vyhlásil Bruce Gordon z WHO.

WHO vo vyjadrení uvádza, že plastové častice väčšie ako 150 mikrometrov (jedna milióntina metra) človek v zásade nevstrebáva. Príjem o niečo menších častíc by mal byť takisto obmedzený. Organizácia sa ale naopak domnieva, že vstrebávanie veľmi malých častíc mikroplastu, predovšetkým nanočastíc, bude zrejme výraznejšia, hoci je v tejto oblasti k dispozícii malé množstvo relevantných dát.

Podľa WHO je údajov o obsahu mikroplastov v pitnej vode všeobecne stále málo. Neexistuje ani dostatok dôveryhodných štúdií, ktoré sú navyše medzi sebou ťažko porovnateľné. Horšie sa preto analyzujú ich výsledky. Organizácia preto vyzýva bádateľov k dôkladnejším prieskumom za použitia štandardizovaných metód.

Správa varuje pred nebezpečenstvom, ktoré ponúka budúcnosť. Pokiaľ bude plastov vo vode pribúdať existujúcim tempom, mikroplasty by v horizonte jedného storočia mohli predstavovať všeobecné ohrozenie vodných ekosystémov. To by potom malo neblahý vplyv aj na zdravie ľudí. „Musíme zastaviť rastúcu mieru plastového znečistenia po celom svete,“ uviedla Maria Neirová, riaditeľka oddelenia verejného zdravia WHO.

Experti tiež podčiarkujú význam čistenia úžitkovej vody, vďaka ktorému je možné z vody dostať až 90 percent mikroplastov, ktoré obsahuje. Podľa WHO v súčasnej chvíli nemá správne nastavený systém čistenia úžitkovej vody väčšina svetovej populácie.