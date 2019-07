Šokujúca OTÁZKA, ktorú sa princ William raz spýtal svojej mamy Diany

William aj jeho mladší brat Harry s láskou spomínajú na svoju mamu, zosnulú princeznú Dianu. Obzvlášť starší z jej synov citlivo vnímal búrlivý rozvod svojich rodičov v roku 1996. Vtedy ako štrnásťročný chlapec bránil najmä svoju matku a princípy fungovania v kráľovskej rodine sa mu zdali pritvrdé. V knihe Christophera Andersona, ktorá bola vydaná v roku 2001 pod názvom Diana’s Boys William and Harry and the Mother They Loved, autor uvádza, že budúci britský kráľ sa raz dokonca matky opýtal: "Mami, naozaj musím byť súčasťou tejto rodiny?"

Zdroj: profimedia.sk

Ako budúci dedič trónu William pravidelne absolvoval nedeľný čaj s babičkou, ktorá ho postupne zasväcovala do programu a povinností panovníka. Počas týchto stretnutí sa nikdy nehovorilo o rozvode jeho rodičov alebo o tom, ako sa palác nedokáže zmieriť so správaním Diany. Diana sa však s Williamom podľa zdrojov blízkych nebohej princeznej podelila o podrobnosti týkajúce sa jej manželstva a o boji s kráľovskou rodinou. "Chlapec si uvedomoval, ako sa s jeho matkou zaobchádza a bolo pre neho ťažké zmieriť sa s tým, že raz zasadne na kráľovský trón. Bol vo veku, keď ničomu poriadne nerozumel. Miloval matku, ale tiež miloval otca a kráľovnú. Boli to pre neho hrozne ťažké časy," píše sa v knihe.

Zdroj: SITA

Dnes 37-ročný princ pôsobí suverénne a sebaisto. Lenže to neznamená, že zabudol na matkinu úzkosť a vtedajšie jednanie paláca s ňou. "William sa jednoducho musel vyrovnať so svojimi bolestnými spomienkami na zúfalstvo svojej mamy počas rozvodu. Chápe svoju povinnosť voči korune ako budúci kráľ. Ale v dôsledku udalostí, ktoré prekonal vo svojom živote, bude veľmi odlišný panovník, pretože verí, že prejavené emócie nie sú slabou, ale silnou stránkou osobnosti," uviedol Anderson.