Žena (20) sa nedokázala milovať so svojím manželom: Pikantné zistenie, má slepú vagínu!

Dvadsaťročná žena z Pakistanu oznámila lekárom, že sa nedokáže milovať so svojím manželom kvôli veľkým bolestiam brucha. Predtým, ako sa zosobášili a pokúsili sa o sexuálne zblíženie, si žena podobný problém nevšimla. Podľa jej slov ju kvôli tejto nepríjemnosti manžel šesť mesiacov fyzicky a psychicky napádal.

Dievčina lekárom ďalej prezradila, že za posledné tri roky častokrát zažívala bolesti v spodnej časti brucha a nikdy nemala menštruáciu. Nedokázala pochopiť, čo sa deje s jej telom. Podľa slov jej matky išlo o neskorú pubertu, lekári však mali názor.

"Vývoj prsníkov prebehol v štandardnom veku, v normále sa zdal byť aj ďalší sekundárny sexuálny vývoj," uviedol doktor. Ultrazvuk ukázal normálnu veľkosť maternice a zdanlivo normálne vaječníky, dokonca aj výsledky hormonálneho profilu boli v norme. Problém bol identifikovaný až po fyzickej kontrole. Žene totiž diagnostikovali tzv. "slepú vagínu", ktorá dosahovala na dĺžku len dva centimetre. Jej reprodukčný kanál preto ústil vo vačku, ktorý sa nespájal s vnútornými genitáliami. Okrem toho trpí aj vaginálnou prepážkou, kde horizontálna stena tkaniva vytvoreného počas embryonálneho vývoja v podstate blokuje maternicu.

Zdroj: Getty Images

Ženy, ktoré trpia touto poruchou, zažívajú bolesti brucha v dôsledku nahromadenia krvi v hornej vagíne. Nie je totiž vyvinutá diera spájajúca hornú a dolnú vagínu. Tento stav môže zostať nepovšimnutý až do neskorej puberty, veľké bolesti sa objavujú až počas pohlavného styku. Lekári preto pacientke počas operácie spojili obe vagíny, pričom vyrezali tkanivo blokujúce prechod. Následne do vagíny vložili formu zabalenú do kondómu, ktorá má za úlohu v priebehu týždňa natiahnuť novovzniknutú dutinu. Tri mesiace po zákroku bola žena schopná bezbolestného sexu, o sedem mesiacov neskôr dokonca otehotnela a cisárskym rezom porodila chlapca.