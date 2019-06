VIDEO Manželia sa kochali výhľadom na krásne jazero: Vtom zastali, čo to, preboha, pláva v jazere?!

Gloria a Ian Davidsonovci navštevujú okolie Lochnesského jazera veľmi často. Keď tam zavítali minulý utorok, podarilo sa im zočiť mýtické stvorenie známe ako Nessie. Aspoň to teda svorne tvrdia. Ich zábery pochádzajú zo zálivu Urquhart, odkiaľ vraj asi minútu sledovali, ako pláva po hladine. "Vždy sa radi pozeráme na jazero. Hľadí naň toľko očí a každý si želá uvidieť ju. A nám sa to podarilo," nadchýna sa Gloria.

K pozorovaniu došlo okolo pol druhej popoludní, keď sa manželia po obede presúvali autom vedľa jazera. "Manžel šoféroval a ja som ju zbadala zo sedadla spolujazdca. Okamžite zastavil a sledovali sme ju. Bola od nás vzdialená asi tristo metrov, bolo to úžasné. Jasne som videla jej krk aj chrbát, bola čierna. Plávala asi minútu, potom zmizla. Uvideli sme niečo, čo nemôžeme vysvetliť. Bolo to však živé a určite to nemohol byť tuleň," pokračuje seniorka.

Zdroj: youtube/The AIO Entertainment

Pozorovanie lochnesky Davidsonovcami sa radí k siedmim ďalším, ktoré boli zaznamenané od začiatku tohto roku na zozname Loch Ness Monster Sightings Register. Prvé sa objavilo koncom januára, to ostatné pred pár týždňami. Profesor Neil Gemmell z novozélandskej Univerzity v Otagu spolu so svojím tímom už v minulosti odoberali vzorky vody z jazera z troch rôznych hĺbok. Zhromaždili tak vzorky DNA, ktorú zanechávajú vo vode všetky živočíchy z kože, šupín, peria, kožušín a výkalov. Odbery boli neskôr preskúmané v laboratóriach na Novom Zélande, v Austrálii, Dánsku a Francúzsku. Presné výsledky ešte neboli zverejnené a známe je zatiaľ iba to, že jeden z nich obsahuje údaje, ktoré sú sporné. "Nachádza sa v hĺbke jazera niečo tajomné? Záleží na tom, čomu veríte. Testovali sme každú hypotézu. O troch z nich môžeme povedať, že nie sú správne, ale jedna z nich by mohla vyjsť," uviedol Gemmell.