Idete na pracovný pohovor či dôležité stretnutie? Zvoľte túto FARBU oblečenia, je najlepšia

LONDÝN - Zvoliť správny odtieň oblečenia na pracovný rozhovor alebo dôležité obchodné stretnutie vám môže pomôcť vyvolať dobrý dojem. Inšpirovať sa pritom môžete aj výsledkami štúdie, v ktorej respondenti vyjadrili názor na to, po akom farebnom odtieni by ste mali siahnuť, aby ste neprestrelili a pôsobili uvoľnene a prirodzene.

Farba oblečenia dokáže tak pomôcť, ako aj uškodiť dojmu pri dôležitých spoločenských stretnutiach, ale aj zábave. A práve v poslednom výskume spoločnosti Blu mali respondenti v Británii vyjadriť názor na to, aký farebný odtieň je vhodný na pracovné pohovory a stretnutia, ako aj na voľný čas. A ak sa práve chystáte absolvovať niektorú z týchto udalostí, možno práve teraz dostanete tip ako neprestreliť, vhodne sa obliecť a urobiť dobrý dojem.

Zdroj: thinkstock.com

V uvedenej štúdii 43% z 1500 Britov označilo čiernu farbu za absolútneho víťaza a usúdilo, že práve po tejto farbe by ste mali siahnuť, ak idete na pracovný pohovor alebo obchodné stretnutie. A respondenti ju nespájali iba s týmito udalosťami. Čierna bodovala u mužov aj ako najobľúbenejšia farba, na ktorú sa spoliehajú zakaždým, keď idú na prvé rande.

Až 27% z opýtaných uviedlo, že im priniesla šťastie a pomohla uspieť u potenciálnej partnerky. U žien v tomto smere najviac bodovala červená, pretože u nich vyvoláva príjemné pocity pri hľadaní lásky. 12% respondentov ďalej uviedlo, že sa najlepšie zabavia, ak majú na sebe niečo strieborné. V posilňovni bola zasa favoritom modrá, pretože podľa opýtaných pôsobí pri cvičení motivačne.

Zdroj: Getty Images

Štúdia však zároveň potvrdila, že až 76 % z nás neprikladá dôležitosť farbe oblečenia. Na druhej strane až 42 % ľudí priznalo, že posudzujú iných práve podľa toho, aké farby majú na sebe. Až štvrtina bola presvedčená o tom, že tí, ktorí sa obliekajú do bielej farby sú domýšľaví. Väčšina tiež tvrdila, že muži, ktorí nosia ružovú, sú sebaistejší.

„To ako a prečo reagujeme na určité farby je ovplyvnené radom psychologických, kultúrnych a historických dôvodov,“ uviedla podľa portálu mirror.co.uk spoluautorka štúdie psychologička Dr. Becky Spelmanová. „Napríklad, po celom svete je červená spojená so silnými emóciami, ako je hnev a vášeň. Toto je pochopiteľné, pretože je to farba krvi so zjavnými asociáciami spojenými s hnevom a násilím. To, či ľudí nadchne alebo rozhnevá, závisí od kultúrneho a historického kontextu.“

Zdroj: Getty Images

Psychologička tiež potvrdila, že prostredníctvom oblečenia a doplnkov, ktoré si vyberáme, neverbálne komunikujeme s okolím. Vo všeobecnosti vraj platí, že ak niekto obľubuje jasné farby, tak chce, aby bol videný.