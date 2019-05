Vedci varujú pred veľkou hrozbou, ktorá môže nastať do roku 2070

PRAHA - Do roku 2070 by mohlo zmiznúť desať percent hmoty drevín, ktoré sú viazané na pôdne huby predovšetkým v chladnom prostredí, ak sa budú zvyšovať emisie oxidu uhličitého. Uviedli to vedci zo Stanfordovej univerzity, ktorí spoločne s českými vedcami zmapovali vzájomne prospešné vzťahy medzi stromami, hubami a baktériami. Výsledky štúdie boli publikované vo vedeckom časopise Nature.

V koreňoch v lesnej pôde si huby a baktérie vymieňajú so stromami dusík a živiny. V teplejších lesoch sa vyskytujú huby prenikajúce priamo do buniek koreňa, zatiaľ čo chladnejšie oblasti svedčia hubám, ktoré tieto bunky obklopujú. Tie naviac dokážu spomaliť tempo rozkladu organickej hmoty, ale narastajúce teploty môžu ich prostredie zmeniť natoľko, že ich huby nemôžu ovplyvňovať. Nárast emisií CO2 by tak mohol spôsobiť úbytok organickej hmoty.

"Keď pochopíme, ako stromy fungujú s inými druhmi a ako sa to mení v rôznych klimatických podmienkach, môžeme lepšie predvídať dopady budúcich zmien klímy," povedal tropický ekológ z Biologického centra Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) Tom Favle. Úbytok drevín by viedol k nárastu obsahu uhlíku v atmosfére, pretože by sa znížilo množstvo húb ukladajúcich uhlík z atmosféry do pôdy.

Štúdia zmapovala vyše 1,1 milióna lesných plôch a 28-tisíc druhov dreva. Zahŕňala informácie o 31 miliónoch stromov zo všetkých piatich lesnatých kontinentov. Tieto údaje umožnili objaviť väzby, ktoré nemohli byť v globálnom meradle skôr overené. Výskumníci do budúcna plánujú rozšíriť svoju prácu i mimo lesov a pokračovať v objasňovaní toho, ako zmeny klímy ovplyvňujú ekosystémy.