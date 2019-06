Vedec varuje: Mount Everest sa otepľuje, bude ešte nebezpečnejší ako dnes

KÁTHMANDU - Mount Everest a okolité vrcholky hôr sú stále viac znečistené a ich okolie sa otepľuje. Blízke ľadovce sa preto topia znepokojujúcim tempom, kvôli čomu bude výstup na najvyššiu horu sveta v budúcnosti ešte nebezpečnejší ako dnes. Tvrdí to americký vedec John All, ktorý tento región dlhodobo sleduje. Tento rok pri pokuse o zdolanie Everestu zomrelo už jedenásť ľudí, čo je nad priemerom posledných rokov.

Podľa Alla je sneh v oblasti znečistený do hĺbky a tiež prekvapivo tmavý. "V praxi to znamená, že sneh sa tvorí okolo malých kúskov nečistôt, čím ich vlastne uväzní a sťahuje dole." Jeho tím v oblasti skúmal snehovú pokrývku i rastliny niekoľko týždňov. "Stále teplejšie počasie veľmi rýchlo rozpúšťa ľadovce a sneh okolo Everestu. Aj keď sa preženie búrka, tak sa to (napadaný sneh) v priebehu niekoľkých hodín rozpustí," pokračoval vedec. "Ľadovce kvôli globálnemu otepľovaniu dramaticky ubúdajú," dodal s tým, že ako sa bloky ľadu zmenšujú a slabnú, sú stále nebezpečnejšie pre horolezcov.

Tím vedcov Alla mal v pláne v rámci výskumu zdolať Everest aj vedľajšiu horu Lhoce, o výstup sa ale kvôli dobrému počasiu pokúšalo príliš veľa lezcov, a tak svoj zámer zmenili. Vyliezli iba do sedla medzi oboma horami vo výške 8000 metrov nad morom. Zozbierané vzorky vedci po návrate do Spojených štátov podrobia analýze a následne o výsledkoch vydajú správu.

Zdroj: Getty Images

Podobný výskum All so svojím tímom vykonal už v roku 2009. "Za posledných desať rokov sa toho v horách veľa zmenilo a všetky tie zmeny sú negatívne z hľadiska životného prostredia a dlhodobého prežitia ľadovcov," uzavrel vedec.